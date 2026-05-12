嘴喊「我會怕」卻踩油門直直衝 毒駕拒檢撞警逃逸遭開6槍

警車遭逃逸嫌犯開車撞擊，車輛右側受損。（民眾提供）

黃姓男子駕車違停被員警盤查時，雖嘴裡求饒喊著「我會怕、不要射我」，卻突然猛踩油門衝撞警車突圍，造成一名員警手臂受傷縫三針，警方當場連開6槍制止仍遭其逃脫，所幸經專案小組追查，當天中午即在台南將人逮捕歸案，高雄地檢署偵結後依妨害公務等罪嫌將黃男提起公訴。

檢方指出，去年11月9日凌晨3點多，35歲黃姓男子載著17歲郭姓少年，在明星街與南台路口違規停車，員警巡邏發現該車行跡可疑上前盤查，隨即聞到車內散發濃厚的毒品氣味。

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當時副駕駛座的郭姓少年已下車配合，但黃男卻拒不熄火，員警已持槍喝令下車，黃男當時面對警方槍口，曾驚慌大喊：「我會怕（台語）」、「不要射我（台語）」，試圖以此降低警員戒心，沒想到下一秒卻惡意衝撞，造成李姓巡佐閃避不及，左前臂遭車門劃傷，送醫縫合3針，警車右側前後車門也嚴重凹陷毀損。

員警見狀立即朝該車左側前後輪連開6槍試圖阻攔，但黃男仍瘋狂倒車，在撞及路旁另一部民宅小客車後，強行突圍逃竄。警方隨即組成專案小組，案發不到9小時，就在台南市永康區將黃男拘提到案，並在車內搜出愷他命毒品（毒品另案偵辦）。

高雄地檢署審理後認為，黃男明知員警依法執行勤務，卻以駕駛動力交通工具的危險方式妨害公務並致人於傷，目無法紀且對員警生命造成威脅，偵結後依妨害公務、傷害等罪嫌將黃男起訴。

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