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    水泥車行駛新北永和禁行路段被攔查 一驗被發現竟涉毒駕

    2026/05/12 11:43 記者陸運鋒／新北報導
    林男駕駛水泥車行經新北市永和區得和路時，因該路段為禁止大貨車行駛路段，巡邏警方見狀後將其攔下，林男精神恍惚坦承有吸食毒品，經警方毒品唾液快篩呈陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    林男駕駛水泥車行經新北市永和區得和路時，因該路段為禁止大貨車行駛路段，巡邏警方見狀後將其攔下，林男精神恍惚坦承有吸食毒品，經警方毒品唾液快篩呈陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓男子駕駛預拌混凝土車行經新北市永和區得和路時，因該路段為禁止大貨車行駛路段，巡邏警方見狀後將其攔下，盤查過程中，林男精神恍惚坦承有吸食毒品，經警方毒品唾液快篩呈陽性反應，當場開單舉發並扣車，並採集尿液送檢。

    永和警分局調查，44歲林男上週五下午3時許，駕駛公司的水泥預拌車，由台北市前往新北市工地，途中行經永和區得和路時，因該路段為15噸以上大貨車禁行路段，巡邏的秀朗派出所員警察覺有異，隨即上前將水泥車攔下。

    據知，員警盤查時，林男精神恍惚搖搖晃晃，經查他為毒品人口，進一步追問後，他坦承3天前有吸食毒品的情況，警方隨時實施毒品唾液快篩檢驗，結果顯示呈安非他命陽性反應。

    警方說，林男涉及毒駕，當場製單舉發並移置保管車輛，隨後將其帶回派出所採集尿液，待報告出爐若確認毒駕，將依公共危險罪嫌送辦，另交通違規部分，已依道路交通管理處罰條例開單，可處900元至1800元罰鍰。

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