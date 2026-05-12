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    首頁 > 社會

    遭長女控猥褻么女 女兒供詞矛盾父一審無罪

    2026/05/12 11:35 記者王俊忠／台南報導
    男子阿峰被控涉對小女兒摸胸與下體，但因小女兒供述前後有矛盾、歧異之處，台南地院判阿峰無罪。（示意圖，記者王俊忠攝）

    男子阿峰被控涉對小女兒摸胸與下體，但因小女兒供述前後有矛盾、歧異之處，台南地院判阿峰無罪。（示意圖，記者王俊忠攝）

    台南1名為人父的男子阿峰（化名）被控涉於2018年到2023年對當時念小學到國中的小女兒小優上下其手，強摸胸部、大腿內側與外陰部等至少10次。阿峰辯說平日與小女兒有肢體互動，但沒有猥褻行為，由於小女兒的供述有前後矛盾、歧異之處，台南地院認難對阿峰做不利認定、判無罪。

    阿峰表示，小優與大女兒、兒子是同住在台南住處的同一間房間內，平日曾以手摸小優的肚子，但無猥褻情事；曾從後方抱小女兒、摸小優的肚子、把腳靠在小優腿上，小女兒說不要，就不會抱她。

    阿峰的律師也說，小優前後證詞對有無發生的事情不敢肯定，證詞難以採信，此案是案發多年後，大女兒遭阿峰毆打後指證父親猥褻小優，證詞難免誇大或擴張，與小優說詞也有出入，大女兒指述同有可疑之處，不足採信。阿峰基於父親親密態度與小優摟抱，可能未注意男女有別，過度親密，使小女兒反感，但尚未到達猥褻程度。

    合議庭法官調查認為小優初次偵訊時說父親沒摸私處；後來在檢方改口稱有；在開庭時，小優又證稱父親沒摸。小優在偵訊時多次稱父親有摸她胸部，但在開庭時又說是摸胸部下緣，沒有摸到胸部。另，對於發生的時間與地點，小優前後供詞也不同，都令人質疑控訴有瑕疵。

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