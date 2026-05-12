澎湖慣竊積欠房租烙跑 房東機場圍堵慣竊酒醉送醫上演脫逃記

澎湖機場上演酒客送醫記，不料送醫後再次由醫院脫逃。（民眾提供）

前科纍纍的李姓慣竊，由台灣烙跑至澎湖，幸得好心友人收留租住房子，不料死性不改積欠多月房租，房東多次索討未果，李姓慣竊乾脆購買機票離澎，房東聞訊後趕往機場圍堵，李姓男子因酒醉叫來消防局救護車送醫，卻趁醫護人員不注意之際由醫院脫逃，現仍未有訊息。

根據了解，李姓男子嗜好杯中物，平日不務正業，在無錢買酒之際，四處竊取民眾財物，加上酒後多次失態鬧事，成為馬公警分局轄區各派出所常客，變成警方頭痛人物，但李姓男子仍不知悔改，沒有正常收入來源，因此積欠房東多月房租，由於實在付不出來，李姓男子乾脆購買機票前往台灣，準備一走了之。

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由於房東與李姓男子本是舊識，好心收留李姓男子，在多次催討房租未果登門找人，卻驚覺行李仍在，但人早已不知去向，因此將李男行李送往文澳派出所，以拾得物等待失主認領，並火速趕往澎湖機場準備攔人，要回積欠多月的房租。

果不其然，房東趕往機場發現李男蹤影，準備搭乘昨日下午班機前往台灣，房東上前理論，由於2人爭吵聲量過大，引來航警及轄區隘門派出所員警，趕往現場處理，由於李男滿身酒氣，依法不得搭乘班機，現場叫來消防局救護車，不料李男送醫後，再度在醫院上演脫逃記，警方正進一步尋人到案說明。

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