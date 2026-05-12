轟！國一彰化段2貨車追撞駕駛命危 後方大塞4公里

國1彰化今天發生2輛貨車追撞，其中1名駕駛救出時呈現OHCA現場搶救。（翻攝高速公路1968）

轟！國道1號彰化市路段今天（12日）上午發生2輛貨車追撞事故，其中滿載塑膠粒的小貨車駕駛夾在駕駛座上動彈不得，消防局據報派員趕往搶救，經動用破壞器材撬開車體將駕駛救出後，駕駛現場呈現OHCA（無呼吸心跳），經施以心肺復甦術後送醫搶救，後方則大塞4公里之遠，事故發生原因與肇事責任釐清中。

這起事故發生在今天上午10點多，2輛貨車在國1南下196公里彰化市路段發生追撞，2輛車車體毀損，後方滿載塑膠粒的駕駛夾在車內；消防局據報後派員趕往現場，動用破壞器材將駕駛救出，但傷者當場無呼吸心跳，現場先施以心肺復甦術搶救，再火速送往醫院搶救。

請繼續往下閱讀...

車禍現場占用中外線車道，僅剩內側車道可勉強通行，後方車流嚴重回堵到南下192公里之遠，事故現場仍在處理中，國道路況系統也呈現紫爆，國道警方呼籲後方駕駛盡快改道行駛以免塞在車陣中。

車禍發生後彰化南下車道大塞4公里。（翻攝高速公路1968）

2輛貨車在國1彰化段追撞，車體嚴重毀損。（消防局提供）

2輛貨車在國1彰化段追撞，其中滿載塑膠粒的貨車駕駛命危。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法