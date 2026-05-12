國安漏洞！船務老總扮內應 接應中國男搭小船「夜遁」偷渡

中國籍李姓男子在船務公司協助下，從旗津搭小船偷渡入境。（資料照）

坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」的中國籍船東李姓代表，在未經許可的情況下，隨船進入高雄港後，竟由船務公司黃姓總經理與林姓修船工林坤生，在深夜搭乘小船「摸黑」非法登岸，並藏匿於旗津民宿，被法官依違反《兩岸人民關係條例》將黃、林兩男分別判徒刑1年10月及1年6月。

判決指出，李姓男子（涉犯《入出國及移民法》判處拘役30日定讞）於2023年9月間從中國福州海邊搭漁船出海，於海峽中線登上「祥運輪」擔任監管貨物的代表，同年10月隨船進港，但李男並非正式申報的船員，無法合法入境。

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由於「祥運輪」入港後因機舵故障始終無法通過適航查驗，面臨被拍賣拆解的命運，船員陸續下船。李男因想回中國卻苦無身分，船務代理公司黃姓總經理得知後，竟當「內應」，透過微信聯繫李男，安排他於深夜搭乘不詳身分的小船，從貨輪直接「夜遁」偷渡登岸。

黃男指示長期在港區從事補給的林姓修船工負責接應，林男開車前往旗津中洲三路路邊「接人」，將非法登岸的李男載往民宿居住，黃男甚至還大方提供2萬元生活費，由林男轉交。2個月後，李男因想家受不了，主動向移民署自首，整起「暗門偷渡」案才東窗事發。

高雄地方法院審理時，黃、林兩人均喊冤，辯稱不知李男是偷渡客，黃男更一度改口說他沒安排李男下船。但法官調閱通聯紀錄，發現黃男在微信中清楚談論接送事宜；而林男身為資深港區工作者，明知合法船員應從管制區入港，卻在「路邊」接人，顯然違背常理。

法官認為，兩人法治觀念淡薄，協助中國人士偷渡，嚴重危害我國邊境管理及國家安全，審酌兩人案發後仍矢口否認罪行，幸未造成的社會危險，依違反《兩岸人民關係條例》各判黃、林兩人徒刑1年10月及1年6月，可上訴。

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