竹東中央市場觀音翡翠玉不翼而飛 男子伸第三隻手行竊全都錄

監視畫面可見，竊嫌在逛竹東中央市場時，趁四下無人，挑選了這塊觀音翡翠直接放自己的褲袋，若無其事地離開。（民眾提供）

新竹縣竹東鎮中央市場驚傳小偷出沒！在仁愛路擺攤販賣玉石的小販，發現1塊觀音翡翠玉不翼而飛，警方獲報調閱監視器追查，揪出66歲彭姓男子在逛市場時，趁四下無人，挑選了這塊觀音翡翠直接放自己的褲袋，若無其事地離開。

警察局竹東分局表示，這起竊盜案發生在10日上午7點許，接獲店家報案稱觀音翡翠遭竊，分局立即擴大積極調閱監視器畫面，鎖定彭男涉案，經通知到案說明，警方訊後依竊盜罪將彭嫌函送地檢署偵辦。

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從監視畫面清楚可見，當時彭嫌獨自逛市場，行經玉石攤位時，疑似見老闆正好不在，周邊人潮來來往往無人注意，便直接自展示攤位上挑選了這塊觀音翡翠，四處張望之後，直接放進自己的褲袋；但彭嫌沒有想到行竊過程早已「全都錄」。

被害攤販稱遭竊的觀音翡翠價值20萬元。彭嫌向警方辯稱，「已將觀音翡翠還給老闆」，堅不吐露玉石的下落。

竹東分局呼籲，警方對於犯罪行為決不寬貸，並將加強轄區巡邏，若民眾發現可疑人士徘徊，請撥打110報案專線，維護民眾財產安全。

監視畫面可見，竊嫌在逛竹東中央市場時，趁四下無人，挑選了這塊觀音翡翠直接放自己的褲袋，若無其事地離開。（民眾提供）

監視畫面可見，竊嫌在逛竹東中央市場時，趁四下無人，挑選了這塊觀音翡翠直接放自己的褲袋，若無其事地離開。（民眾提供）

被害攤販稱遭竊的觀音翡翠價值20萬元。（民眾提供）

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