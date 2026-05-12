彰化噁師用OK繃貼3女童乳頭 判刑4年6月定讞

彰化縣一名國小男班導，以「健康教育」為名，對3名女學生做出觸摸胸部、在乳頭貼OK繃等行為，造成女學生身心受創。示意圖，與新聞無關。（資料照）

彰化縣某國小黃姓男班導師，3年前利用「健康教育」的機會，觸摸3名小學3年級女學生的胸部，還在乳頭貼OK繃，家長得知後憤而提告，一審彰化地方法院僅合併輕判1年徒刑、得易科罰金，引發社會譁然；二審台中高等分院認定黃男濫用師生權勢犯案，且犯後狡辯、毫無悔意，改依成年人對未滿14歲女子強制猥褻等罪，改重判4年6月；最高法院駁回黃男上訴，全案定讞。

判決書指出，2023年間1名小3女學生向黃男反映，沒穿內衣導致胸部不適，導師竟將她帶到殘障廁所，不顧女童拒絕，強行掀衣在她乳頭上貼OK繃。事件曝光後，校方進一步追查發現，該師還曾以「確認胸部發育」為由，在無人教室觸摸另2名女學生的胸部。

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男師辯稱是為了教學，並協助改善學生的不適狀況，並非為了逞性慾，並主張自身患亞斯伯格症、焦慮適應障礙，導致影響判斷能力。

被害女學生證稱，老師當時支開其他同學、關上廁所門，在她表明拒絕後，仍強行在她乳頭貼OK繃。案發後，3名女童均出現心理創傷，有人反覆做惡夢、害怕上學，甚至對體型或聲音類似黃男的男性感到恐懼，需長期心理諮商輔導。

彰化地檢署偵結起訴，具體求刑4年6月。一審彰院卻以黃男有高功能自閉症及亞斯伯格特徵，影響其社會互動與認知能力，僅輕判1年徒刑還可以易科罰金免關，引發社會譁然，檢方不服提出上訴。

二審台中高分院審理後認為，黃男為人師長，竟利用權勢與教養機會猥褻3名女童，嚴重違背信任關係，偵審以來皆否認犯行，從未道歉，也未尋求和解賠償，顯無悔意，犯罪情節重大，依3件對未滿14歲女子強制猥褻罪，改判4年6月徒刑。

黃男上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑理由也是說明清楚，駁回上訴定讞，黃男近期須入獄。

民事求償方面，3名女學童的家長合計求償200萬元，彰化地院一審判黃男須賠償其中1人30萬元，另2人各6萬元，共應賠42萬元。

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