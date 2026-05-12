大逆轉！男子性侵2姪女一審判無罪 二審判8年6月

桃園市一名高姓男子平時與未成年的兩名姪女同住，2023年間竟利用四下無人之際，以手指插入兩姪女的生殖器，各5次得逞。（示意圖）

桃園市一名高姓男子平時與未成年的兩名姪女同住，2023年間竟利用四下無人之際，以手指插入兩姪女的生殖器，各5次得逞，一審桃園地院認定證據不足，判高男無罪；檢察官提起上訴，高等法院今改重判高男，依家暴妨害性自主罪，定應執行刑8年6月。

一審判決書指出，高男坦承於2023年間與兩名未成年姪女住在一起，卻堅決否認對兩名姪女犯加重強制性交、猥褻。姪女B於偵訊時證稱不喜歡叔叔，因不乖時被告會打她，還會摸她的臉、眼睛、胸部、肚子、腳、屁股和尿尿的地方，其中摸屁股及尿尿的地方，讓她很不舒服，還會拉她頭髮，皆是趁阿公、阿嬤不在時，在阿嬤的房間摸她。

請繼續往下閱讀...

姪女B說，她有跟阿嬤說叔叔會摸她，除了摸她以外還會摸妹妹（姪女A），也是摸臉、眼睛、胸部、肚子、腳、屁股和尿尿的地方。

不過姪女B在一審桃園地院審理時，說詞反覆，又稱喜歡叔叔，因有時會給她買東西，雖然說叔叔有用手摸她上廁所的地方，但又說忘記摸過幾次、不知道怎麼摸。審判長訊問時問，有看過叔叔摸別人嗎？她答沒有。審判長還問，上完廁所有沒有人會幫妳擦屁股？姪女B則回答阿嬤及叔叔。

桃園地院認為，姪女B的說詞反覆，前後不一致瑕疵，且審理期間大多回答「不知道」，甚至答非所問，無法主動陳述案件發生的經過，必須以封閉式問題提問後，以「是」或「否」方式簡短回答。雖然姪女B的母親於偵訊時說，女兒有說高男會摸她下體，是用手指插入，但母親是單方面聽聞，客觀上不足以積極擔保女兒指訴真實性。

另外，林口長庚醫院提供姪女A的驗傷診斷證明，姪女A有肛門上部瘀傷，且處女膜邊緣非常不完整呈幾乎消失狀態，且驗傷當時，姪女A年僅2歲，卻對脫褲張腿的內診安排高度配合，高度懷疑為家暴性侵個案，隨即安排姪女B前往婦產科評估，發現她處女膜僅陰道開口存少許殘餘組織，且邊緣不規則，高度符合兒童遭性侵表徵等。

但桃園地方認為，造成上開身體傷勢的原因不一而足，可能為他人手指、自己手指或其他身體以外的物體直接侵入所致，無法僅憑驗傷診斷結果認前開傷害成因，並依此推認被告即為實施傷害的行為人。

桃園地方認定，本案除了姪女B片面單一指述外，卷內其餘事證經綜合評價的結果，不足以作為補強其前揭指述的證據，難遽認被告對兩名姪女強制性交、猥褻的犯行，應諭知無罪的判決。

檢察官不服一審判決，提起上訴，高院今改重判高男，定應執行刑8年6月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法