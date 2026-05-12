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    首頁 > 社會

    色老闆襲胸女員工噴「體液」 被逮辯：沾到我的檳榔汁

    2026/05/12 11:00 記者黃佳琳／高雄報導
    色老闆對女員工伸出狼爪，即使被警方採集到DNA仍否認犯行。示意圖（資料照）

    色老闆對女員工伸出狼爪，即使被警方採集到DNA仍否認犯行。示意圖（資料照）

    蘇姓工廠老闆載女員工辦事，竟趁機對女員工伸出狼爪，女員工報警時，警方在她的上衣採集到蘇男的DNA，但蘇男否認犯行，辯稱自己吃檳榔，口水不小心噴到她上衣，法官依強制猥褻罪判徒刑10月。

    判決指出，2023年5月間，蘇男開著工廠小貨車載女員工外出辦事，兩人行經大寮區某加油站時，蘇男以「等律師」為由將車停在廁所旁，兩人在車上等待時，蘇男提議要幫女員工按摩肩膀，隨後竟變本加厲，將頭埋在她的雙腿間摩擦，並伸手環抱腰部。

    女員工大聲制止：「老闆不要這樣，我有老公，你有老婆了，我以後不要來上班了！」但蘇男色慾難忍，竟強行隔著褲子撫摸女員工的私處，甚至拉下自己褲子拉鍊要求對方撫摸生殖器，最後更暴力解開外衣鈕扣，強摸其胸部。

    女員工受辱後，隔天在老公陪同下報警，警方在女員工的上衣鈕扣及長褲下體附近，均驗出與蘇男相符的DNA型別。

    高雄地方法院審理時，蘇男否認犯行，辯稱當天因女員工身體不舒服，他攙扶對方下車時靠太近，或是「因為我有吃檳榔，口水可能噴到她身上」，甚至反指女員工是為了索討金錢才誣告。

    但法官認為，蘇男採驗出DNA的位置是在被害人的「胸前鈕扣」與「長褲下體附近」，絕非單純攙扶或口水噴濺所能解釋，加上相關事證，不採信蘇男說詞，並認定他出言羞辱被害人與其家屬意在索財，態度極其惡劣，且未達成和解，依強制猥褻罪判10 月徒刑，可上訴。

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