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    首頁 > 社會

    聖宜診所被控偷拍 檢警搜索台北忠孝館查扣主機

    2026/05/12 10:56 中央社
    北市警方接獲民眾報案表示到聖宜診所就診疑遭偷拍，台北地檢署昨天指揮警方搜索聖宜診所台北忠孝館，查扣攝影鏡頭及主機等設備。警方並通知黃姓店長說明，警詢後請回。（資料照）

    北市警方接獲民眾報案表示到聖宜診所就診疑遭偷拍，台北地檢署昨天指揮警方搜索聖宜診所台北忠孝館，查扣攝影鏡頭及主機等設備。警方並通知黃姓店長說明，警詢後請回。（資料照）

    北市警方接獲民眾報案表示到聖宜診所就診疑遭偷拍，台北地檢署昨天指揮警方搜索聖宜診所台北忠孝館，查扣攝影鏡頭及主機等設備。警方並通知黃姓店長說明，警詢後請回。

    台北市政府警察局中正第一分局8日晚間8時許受理報案，民眾稱日前到聖宜診所進行診療時遭錄影，擔心診所涉嫌妨害性隱私及湮滅證據。

    警方11日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢分他字案由婦幼專組檢察官偵辦，案由為妨害性隱私等罪，當天傍晚隨即指揮大安警分局搜索聖宜診所台北忠孝館，並保全證據，全案朝刑法妨害性隱私、妨害秘密罪方向偵辦。

    此外，桃園地檢署昨天證實也接獲報案，已分案偵辦，並於11日至桃園店、中壢店搜索，查扣設備、資料。

    聖宜醫美集團9日發布聲明指出，為避免未來可能發生的醫糾、保障診所與消費者權益，遵循個人資料保護法與衛生福利部相關規定，在進行療程前均取得每一名消費者明確的書面同意，方在療程進行期間進行錄音錄影；而保存期間是療程結束後1個月。

    聲明表示，近日因愛爾麗集團的偷拍案件，讓部分消費者惴惴不安，而請求聖宜醫美集團刪除療程進行期間的錄音錄影，聖宜醫美集團謹依個資法相關規定刪除全部的錄音錄影，但保留影像後台紀錄，供執法單位查驗，以符法制。

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