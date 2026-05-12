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    首頁 > 社會

    高雄男不滿被抹黑揪眾一團混戰 警逮街頭暴力7嫌

    2026/05/12 10:49 記者黃良傑／高雄報導
    高雄男不滿被抹黑揪眾一團混戰，警逮街頭暴力7嫌。（民眾提供）

    高雄男不滿被抹黑揪眾一團混戰，警逮街頭暴力7嫌。（民眾提供）

    高市三民區昨（11）日深夜傳糾紛鬥毆，謝姓男子不滿蔡姓男子曾在通訊群組內談論他，疑因覺被扭曲而心生不滿，率吳、陳、江姓等4名男子持鐵棍報復，雙方人馬混戰，造成多人受傷，警方今天上午將4人逮捕送辦。

    三民二分局昨夜22時許獲報，指鼎中路有民眾發生糾紛案，立即派遣優勢警力前往處理，警方趕至現場時已鳥獸散，並把鐵棍收藏起來，警方循線找到吳男、蔡男、陳男及江男等4嫌帶回調查，釐清案情。

    據了解，因蔡男（20歲）先前於通訊軟體群組內，與眾人談論謝男（41歲）相關情事，謝男得知後心生不滿，夥同吳男（33歲）、許男（19歲）及黃男（19歲）等3人，持鐵棍至上述地點與蔡男（20歲）、陳男（18歲）及江男（30歲）等3人發生肢體衝突。

    鬥毆結果造成吳男、蔡男、陳男及江男等4人手腳擦挫傷，案發後，謝男、許男及黃男等3人隨即離開現場，後經警方依法通知到案說明，全案經警詢後，依刑法傷害及妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    高雄警力迅速逮捕涉街頭暴力的7嫌。（民眾提供）

    高雄警力迅速逮捕涉街頭暴力的7嫌。（民眾提供）

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