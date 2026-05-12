基隆鴨子船億元標案分拆恐涉弊？市議員今告發謝國樑涉犯圖利罪

基隆市議員鄭文婷前往基隆地檢署告發市長謝國樑涉嫌圖利。（記者吳昇儒攝）

基隆市長謝國樑任內推動的觀光設施「鴨子船」近日引發多起爭議，除了預算從5千萬增加到上億元，其中船體、碼頭改善工程更是分拆投標，涉嫌規避政府採購法的巨額採購規定，且得標廠商與雙層巴士案竟為同一公司。基隆市議員鄭文婷點出標案中的諸多「巧合」，認定謝國樑有圖利之虞，今日前往基隆地檢署進行告發。

基隆市議員鄭文婷表示，近日媒體揭露市長謝國樑2023年9月前往日本橫濱、山梨縣，考察兩家鴨子船營運商、1家製造商（即KOWATECH公司）後，次年便編列5000萬元進行採購2艘鴨子船的預算，挾其在議會擁有多數議員的支持，在毫無任何可行性評估的情況下通過該筆預算。

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事後，才稱發現少編關稅3000萬、碼頭改善工程3000萬元等，導致預算擴增至1億多元。

鄭文婷指出，謝市府的預算執行延宕浪費公帑，當初考察時就明確得知必須先進行環境工程改善（也就是碼頭工程先改善到適合鴨子船上下陸地使用），但謝國樑卻顛倒程序，先採購車體再增加預算，且將原本超過1億元的巨額標案，拆分成車體採購及碼頭改善工程，更向議會謊稱忘了編關稅3千萬，而且整個預算執行延宕超過一年半，明顯違反，更浪費公帑。

此外，市政府經考察後，若認定日本廠商的鴨子船適合基隆，也可以直接開國際標，請國外廠商來投標，為什麼要透過其他廠商。

更為巧合的是，此次得標的廠商，又「剛好」是雙層巴士的德吉公司，在此之前，該公司僅有得標復康巴士的採購案，為何德吉國際有限公司能夠有專業技能，足以採購具有水上及陸上運具功能的鴨子船？凡此種種始終不見謝國樑出面澄清或說明。

鄭文婷說，媒體揭露至今已經過3週的時間，但仍未見謝國樑市長對於這個嚴重影響市民荷包的問題解釋清楚，為給市民朋友一個清楚的交代，只能尋求司法救濟，希望司法機關能夠詳查本案始末。

基隆市議員鄭文婷前往基隆地檢署告發市長謝國樑涉嫌圖利。（記者吳昇儒攝）

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