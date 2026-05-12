丟臉到國外！日迷砸6.8萬買「青陽子」竟是仿品 恆警北上逮人護文創

霹靂戲偶青陽子。（圖由警方提供）

台灣文創瑰寶「霹靂布袋戲」魅力席捲全球，不料竟有不肖人士將黑手伸向海外粉絲，嚴重損害台灣國際形象！1名日本籍戲迷因熱愛霹靂英雄「青陽子」，今年4月在臉書社群受騙，砸下6萬8000元重金買下戲偶與武器，回國後才發現全是「山寨貨」。屏東恆春警方接獲情資，本月7日跨區前往台南高鐵站埋伏，趁嫌犯現身退款時當場逮人，捍衛台灣文創尊嚴。

警方調查，這名日籍收藏家是「青陽子」的忠實粉絲，今年4月初在臉書社群平台看到販售訊息，賣家聲稱擁有正版限量戲偶及神兵利器「神鋒滅龍刀」。受害者不敵偶像魅力，專程飛往台灣與賣家面交，最終以戲偶5萬8000元、武器1萬元的價格，總計支付新台幣6萬8000元完成交易。

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原本滿心喜悅帶著收藏返國，不料經資深戲迷提醒並向霹靂公司查證後，才驚覺收到的戲偶與武器竟是未經授權的粗糙仿製品，與賣家宣稱的「公司正貨」完全不符。受害者憤而向台灣警方及霹靂公司反映。恆春分局獲報後高度重視，認為此舉不僅侵害智財權，更丟了台灣人的臉，立即成立專案小組，並指導被害人與賣家周旋。

雙方約定於5月7日在台南高鐵站內進行面交退款，恆春警方派出便衣員警北上徹夜埋伏。當嫌犯現身準備與被害人接觸時，埋伏員警見時機成熟，隨即一擁而上將其制伏，當場查扣相關侵權證物。據悉，嫌犯利用戲迷對特定英雄角色的情感，以贗品冒充正版牟取暴利，全案訊後依違反著作權法及詐欺罪嫌移送法辦。

恆春分局長郭懷澤提醒，戲迷購買相關周邊應認明正式授權通路，切勿輕信來源不明的網路賣家。警方也將持續向上追查仿冒品來源，杜絕侵權商品在市場流通，維護台灣文化產業界的清譽。

「神鋒滅龍刀」。（圖由警方提供）

屏東恆春警方接獲情資，本月7日跨區前往台南高鐵站埋伏，趁嫌犯現身退款時當場逮人，捍衛台灣文創尊嚴。（圖由警方提供）

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