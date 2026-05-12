苗栗街頭開賓士車衝撞前男友釀3傷 女子被逮搜出「喪屍煙彈」

警方查扣犯案用賓士車。（圖由警方提供）

36歲蔡姓女子7日駕駛賓士車於街頭衝撞前男友及其友人逃逸，造成3人受傷。警方循線將蔡女拘提到案，並搜出俗稱「喪屍煙彈」毒品，全案依殺人未遂、傷害及毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，蔡女與前男友44歲黃姓男子素有糾紛。7日下午4點多，蔡女開賓士車搭載2名男性友人，在苗栗市紫園街見黃男與一男一女在紫園社區門口，雙方爆發口角。

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蔡女一氣之下，開車調頭2度衝撞黃男等人後駕車逃逸。黃男、郭男及黃女3人手腳多處擦挫傷，3人送醫救治無生命危險。

警方獲報，經調閱民宅及周遭監視器，鎖定蔡女並報請苗栗地檢署檢察官閻新羽指揮偵辦，循線於竹南鎮山佳里將蔡女拘提，除查扣涉案車輛，另在蔡女藏匿處所查獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯菸彈4顆。

苗栗警分局藉此呼籲，民眾遇有感情糾紛，應冷靜處理，循正當管道溝通或尋求法律協助，切莫因一時衝動而有脫序、不理性行為，警方對於任何危害公共秩序之行為，必將嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

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警方在蔡女藏匿處所查獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯菸彈4顆。（圖由警方提供）

警方將蔡女依殺人未遂、傷害及毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（圖由警方提供）

36歲蔡姓女子7日駕駛賓士車於街頭衝撞前男友及其友人逃逸，造成3人受傷。（圖由民眾提供）

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