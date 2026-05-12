身障獨居男成詐團目標 新北「防詐金三角」守護房產

新北推動「防詐金三角」計畫，成功攔阻1起身障獨居男子遭詐騙的案例。（圖由新北市地政局提供）

新北市政府2025年起推動「新北防詐金三角合作計畫」，結合地政、警察及社會局資源，建立跨機關通報機制，提升防詐攔阻效能。最近瑞芳地政事務所成功攔阻一起針對身心障礙獨居者的不動產詐騙案，替1名60歲男子守住養老本與棲身之所。

新北市地政局局長汪禮國表示，這名被害男子持有身心障礙手冊，平時自己工作賺錢維持生計，將收入放銀行設定定存，因他獨居沒有親人照看，成為詐騙集團的下手目標。上月底，詐團成員疑似用話術誘騙男子，取得相關文件資料後，由代理人前往瑞芳地政事務所，謊稱男子買車需要貸款106萬元，受託前來申辦不動產私人抵押權設定。

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當下地所審查人員發現所有權人未到場，去電進行關懷提問時，發現代理人所持文件的聯絡電話非這名男子所有，緊急通報警方介入，執行「第2次關懷」，實地走訪男子住處關心，男子這才驚覺受騙，惶恐表示自己根本沒有買車需求，也不認識抵押權人，只知道申辦代理人來過家中，所有文件資料皆在未能理解的狀況下遭人誘導寫下，地所人員立即協助男子提出異議書，依規定駁回此案。

汪禮國指出，詐團常鎖定資訊不對稱的弱勢、獨居長者等族群，透過借貸、投資等話術，引導所有權人申辦抵押權設定，進而轉移資產、掏空不動產，所幸地政局與警察局密切合作，發揮跨機關「通報、關懷、追蹤」防護網功能，為民眾守住房產。

地政局地籍科科長王珮榕提醒，若辦理不動產交易過程遇到任何可疑情況，可去電地政事務所詢問，避免受到詐團話術操控、施予心理壓力，造成難以挽回的損失，呼籲民眾踴躍申辦「地籍異動即時通」服務，將可信任的親友設成通知對象，當土地、建物有異動登記時，系統會即時以簡訊或電子郵件通知，有效防止不肖人士冒名辦理登記，守護不動產安全。

當民眾至地政事務所申辦不動產登記等業務時，地所人員都會進行查證及關懷提問。（圖由新北市地政局提供）

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