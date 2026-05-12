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    首頁 > 社會

    竹聯幫電詐洗錢集團遭瓦解 12家空殼公司「演」出合法假象

    2026/05/12 10:01 記者劉慶侯／台北報導
    警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    以竹聯幫禮堂蘇姓大哥為首組織的「電信詐欺與洗錢集團」，透過收購12家人頭公司、變更人頭負責人，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，以便提供詐欺、洗錢犯罪使用。警方瓦解逮捕蘇嫌等共24人，初步估計受害民眾逾31人，財損至少超過數億元。

    在已查知的31名被害人中，63歲的莊姓婦人，被假檢警方式詐騙損失高達6500萬元；66歲趙姓婦人也是被以同手法詐騙，損失4800萬元居次。

    目前，蘇姓主嫌及陳姓、于姓主要共犯，在警詢後依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪移送法辦，經檢察官聲押禁見並獲法院裁准。全案現仍持續擴大偵辦中。

    警方表示，在竹聯幫禮堂屬於資深大哥的50歲蘇嫌，有詐欺前科紀錄，對於電信詐欺等犯罪流程和操作相當熟稔。他找來陳姓、于姓友人共同組織電信詐欺與洗錢集團，並以旗下的小弟充當業務員或車手。

    警方調查，蘇嫌等人招攬人頭代表人，或收購人頭公司，並與記帳士配合變更公司負責人登記，且為取信銀行甚至租賃實體辦公室及出具假交易合約，營造公司正常營運假象，藉此降低銀行對大額異常金流的戒心。

    隨後，蘇嫌等人進而申請開通企業憑證等帳戶功能，便開始利用人頭公司帳戶，提供假投資、假檢警等犯罪集團，作為要求被害人匯款使用。

    台北市刑警大偵二隊是根據逮獲的車手逐步溯源蒐證，月前陸續執行拘提搜索，查獲蘇姓主嫌等24人、人頭公司12家及扣得行動電話、人頭公司申登資料、存摺、提款卡、現金50餘萬等證物；並經法院裁定扣押涉案帳戶存款2200萬餘元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    蘇嫌犯罪集團作案流程。（記者劉慶侯翻攝）

    蘇嫌犯罪集團作案流程。（記者劉慶侯翻攝）

    警方偵破蘇嫌集團各個過程。（記者劉慶侯翻攝）

    警方偵破蘇嫌集團各個過程。（記者劉慶侯翻攝）

    小心投資詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

    小心投資詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

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