桃園地院今續審鄭文燦涉貪案 楊兆麟律師團詰問污點證人

鄭文燦12日由律師團陪同到庭。（記者鄭淑婷攝）

桃園地院今（12）日續審前桃園市長鄭文燦涉貪案，上月14日首次審理庭，檢辯雙方在500萬元是賄款抑或政治獻金交鋒，轉為污點證人、在全案屬「白手套」角色的廖力廷，也坦言有服藥會讓記憶衰弱，他今天繼續以污點證人身分出庭，鄭文燦同樣由律師團陪同到庭。

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌在華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖力廷時任鴻展公司業務經理，負責土地開發案，與父親廖俊松被控擔任行賄白手套。

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檢方上月14日主詰問聚焦重劃會與桃市府會議往來紀錄、500萬元現金送進官邸過程，以及鄭文燦在近1年後將該筆款項退回的用意，辯方律師反詰問時，則針對土地開發方案詰問，其實最後結論並不符鴻展公司期待。

檢辯雙方多次在500萬元是賄款上擦出火花，尤其廖力廷在市調處偵訊時，曾連續7次提到500萬元是政治獻金，辯方律師認為是受到調查官引導才改口為行賄，廖力廷則坦言，他並不了解政治獻金的意思，以為只要送錢給政治人物就是，辯方律師另提示偵訊筆錄，質疑廖力廷因服藥有記憶混亂之虞，廖力廷坦言藥物確實讓記憶衰弱，但也強調不會造成遺忘。

14日馬拉松詰問從上午10點到下午5點半，在開發案具決定權的被告楊兆麟，律師團因時間問題，對廖力廷的詰問延後至今日，廖力廷將再次以污點證人身分出庭。

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