北市診所替受刑人開假診斷證明「閃監」桃檢揪詐保前科醫師涉案

檢方指揮搜索台北市晏安診所，該診所涉嫌替受刑人開立假診斷證明閃監。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園地檢署檢察官發現多名居住桃園市的受刑人，卻都持台北市中山區晏安診所開立的診斷證明，向地檢署申請停止入監執行，也有其他縣市受刑人刻意跨區申請，診斷證明大多記載腦震盪、腸胃出血，深入追查發現診所71歲負責人陳文昌涉嫌以每份1000到2000元代價，協助開立假診斷證明供受刑人「閃監」，桃園地檢署近日依刑法行使業務上登載不實文書罪嫌起訴。

桃檢並審酌陳男自2014年起已多次因詐領健保費經法院判刑，並被衛生福利部中央健康保險署終止健保特約資格，竟不知悔改，轉而以自費開立虛假診斷證明書方式牟利，且到案後仍飾詞卸責，毫無悛悔之情，有愧其醫師醫學專業及道德，因此請求法院予以從重量刑。

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全案起源於桃園地檢署檢察官賴穎穎，於2024、2025年間擔任執行科檢察官時，發現多名居住在桃園市受刑人持台北市中山區晏安診所開立的診斷證明書，向桃檢聲請停止入監執行，因這些受刑人都是跨區就醫，甚為可疑，遂主動擴大清查。

賴穎穎調查發現，另有多名居住在新竹、基隆、台中、嘉義等地的受刑人，也刻意遠赴該診所自費求診及開立診斷證明書，且診斷證明書記載之病名均為腦震盪或腸胃道出血，行徑極為異常，今年2月9日同步提訊這些受刑人到案訊明原因，並指揮桃園警分局持搜索票前往該診所搜索並拘提被告陳男到案，始查悉陳男不法犯行。

檢方指出，陳男為該診所負責醫師，於2023年5月至2025年12月間，明知吳、江、潘、詹、黃、盧、林、徐、陳、莊、冷姓等受刑人，並無腦震盪或上腸胃道出血等病況，竟以每份診斷證明書1000元至2000元不等代價，虛偽開立不實診斷證明書，嗣後吳姓等人再持診斷證明書，分向桃檢、台灣高等法院、台中地院等司法機關聲請停止入監執行、開庭請假或停止羈押，足以損害司法機關審核案件的正確性。

桃檢嚴正強調，診斷證明書係醫師基於醫學專業所出具的文書，於法律程序中具有高度公信力與證明力，若醫師濫用專業能力，虛偽開立診斷證明書助人規避刑事責任，不僅破壞醫療倫理，更係對於司法公平性之挑釁，桃檢對於此類案件，勢將從嚴追訴，以維護社會秩序與國家法治尊嚴。

檢方指揮搜索台北市晏安診所，該診所涉嫌替受刑人開立假診斷證明閃監。（記者鄭淑婷翻攝）

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