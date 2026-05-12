謊稱可打點新北環保局 黃牛詐業者20萬判刑1年

新北地院。（資料照）

男子邱志明佯裝有跟新北市政府環境保護局環保稽查科新北環境稽查重案組「喬事」能力，透過不知情的李姓男子招攬「喬事」生意，向2家業者詐得20萬元，但他根本沒有喬事能力，業者仍受罰，全案才曝光，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處邱男1年徒刑，可上訴。

檢調查出，邱男聲稱有「喬事」社交手腕，使不知情李男誤認其有能力於廢棄物清除、處理業者受稽查開罰時，打點重案組人員，使業者免遭刑事告發及行政裁罰。

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檢方調查，2022年間，連姓男子在新北市八里區經營簡易分類場，卻容許「未隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件，且無法提供產生源及處理地點」的營業大貨車司機，進入簡易分類場內，將建築廢棄物混合物滿車載運出場，重案組發現後法辦司機及其靠行公司並扣留貨車。

檢調發現，連男害怕司機若如實向重案組廢棄物產源自其公司，將致公司連帶受到撤銷廢棄物清除執照等處分，透過不知情的鄭姓男子找上李姓男子探詢打點、行賄重案組人員途徑及行情；李隨即詢問邱男，邱也拍胸脯承諾有辦法擺平，連隨即交付35萬元給鄭，鄭從中抽取10萬元仲介費後，將剩餘的25萬元交給李，李最後也只給邱5萬元，作為打點使用。

後因大貨車未能取回，直至司機及車主依法定程序申請說出來源，連男犯行才曝光，他最後因違反廢棄物清理法被判刑6月，併科罰金9萬元，因而發現受騙。

檢方還查出，另1家環保公司周姓負責人於2022年間承攬新北市樹林區1家駕訓班建案的廢棄物清運、土方回填等整地工項，為求工地及其他相關場地均能作業順利，免遭重案組環保稽查、行政裁罰或刑事告發，遂先後向李探詢打點、行賄重案組人員途徑及行情；李轉向邱志明詢問、確認後，邱同樣佯稱有打點重案組人員能力。

檢調查出，周總計交付105萬元給李，李則僅給付20萬元給邱，後因周的公司於2022年11月間，經新北市環保局稽查發現違反水污染防治法，依法告發並限期改善；駕訓班工地亦於2023年2月及3月經新北市環保局稽查發現違反廢棄物清理法，依法告發並限期改善，周才發現受騙。

法官斥責邱男所為不僅直接造成被害人財產損失，更間接助長社會私下尋求不正當途徑干預執法的風氣，嚴重損及法治社會對於公平執法的基本信賴，對國家法治秩序危害程度顯非輕微，並考量他犯後坦承犯行，迄未獲得被害人原諒，判刑1年。

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