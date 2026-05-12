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    首頁 > 社會

    金紙店淪毒咖啡包工廠 主嫌下場曝光

    2026/05/12 09:53 記者顏宏駿／彰化報導
    警方在金紙店上查獲5000多包的毒咖啡包。（警方提供）

    警方在金紙店上查獲5000多包的毒咖啡包。（警方提供）

    彰化員林一間金紙店竟淪為毒品工廠！高男與3名同夥以金紙店為掩護，在店家關店後，進行毒品包裝、出貨，案經地院審理，主嫌高男遭判應執行有期徒刑6年6月，前來賺打工費的3人各判處有期徒刑4年。

    判決指出，主嫌高男以2萬5000元代價向一名綽號「均仔」男子承攬製造毒咖啡包，去年9月5日22時許至隔天1時10分許，夥同共犯黃、張、葉等3人，在員林市某間金紙店內，分工將毒品粉末與果汁粉混合，以封口機封口製成毒咖啡包，製作5501包，再以10個為單位綑綁裝箱，事後分別給付報酬2000元、1萬元，5000元。

    判決指出，這種「製造」行為不僅是簡單混合，更符合最高法院見解，對毒品進行質變、形變、賦型、優化等加工，使其更易流通與施用，已構成製造毒品罪。被告們將粉狀毒品添加口味、分裝成咖啡包形態，大幅降低施用門檻，增加對社會的潛在危害。

    法官審酌後認為，被告等人自白已減輕其刑，且製造、販賣毒品對社會治安及人體健康危害甚鉅，考量4人犯後坦承、主動繳回犯罪所得，4人依犯共同犯製造第三級毒品而混合二種以上之毒品罪判處4年徒刑，高男另犯轉讓販賣第三級毒品罪及轉讓偽藥罪，判處應執行6年6月徒刑，並宣告沒收扣案毒品、犯罪工具及追徵未扣案犯罪所得。全案可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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