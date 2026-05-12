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    首頁 > 社會

    一字千金？被開單不爽嗆警「林娘勒」 再罰三千

    2026/05/12 09:23 記者陳建志／台中報導
    台中一名張姓男子，不爽違停遭員警開單嗆員警「「林娘勒」，除吃上罰單，台中地院還裁定罰3千元。（記者陳建志攝）

    台中一名張姓男子，不爽違停遭員警開單嗆員警「「林娘勒」，除吃上罰單，台中地院還裁定罰3千元。（記者陳建志攝）

    台中張姓男子今年3月因違規停車遭員警開單，張男不滿竟當場嗆員警「林娘勒你也不用這樣」，員警依社會秩序維護法送辦，台中地院審理時，張男辯稱只是口頭禪，但法官不採信，認為以不當的言詞施加公務員，雖未達侮辱的程度，但顯屬不當，處罰鍰新台幣3千元。

    這名張姓男子，今年3月8日下午3點多違規停車，第三分局員警到場後依法執行取締告發，張男不滿遭員警依法告發，竟脫口對員警說「林娘勒，你也不用這樣」，員警覺得受辱，依違反社會秩序維護法送辦。

    台中地院審理時，張男辯稱這只是口頭禪，不過法官依現場對話譯文，認為這是對於執行公務員警有針對性、特定性的言論，「林娘勒」一語雖未達刑事上侮辱的程度，但仍屬一般大眾認為粗俗的言論。

    法官依據現場對話譯文，以及員警的密錄器影像截圖佐證，認為張男犯行明確，雖未達侮辱的程度，但顯屬不當，堪認已違反社會秩序維護法第85條第1款的規定，裁定裁罰3千元。

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