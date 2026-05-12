桃檢攜手桃市府與玉山銀行簽署防詐MOU 建構跨域防詐體系

桃園地檢署、桃市府地政局、警察局與玉山商業銀行共同簽署「防詐業務合作備忘錄（MOU）」。（桃園地檢署提供）

桃園地檢署、桃園市政府地政局與警察局、玉山商業銀行，共同簽署「防詐業務合作備忘錄（MOU）」，簽約儀式由檢察長張春暉、地政局長蔡金鐘、警察局長廖恆裕及玉山銀行總經理林隆政出席，宣示將以公私協力整合資源，為桃園市民建構嚴密的防詐體系。

張春暉表示，因應詐騙犯罪手法日新月異，司法機關必須結合行政機關與民間企業的力量，才能有效從源頭阻斷犯罪流向，此次合作重點包括建立異常帳戶通報機制，玉山銀行於辦理交易時察覺可疑帳戶涉詐，將去識別化資料通報予地檢署與警察機關，以即時阻斷詐騙資金流轉。

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此外，銀行端將協助推廣地籍異動即時通，配合地政局作業，於民眾辦理房貸業務時，主動引導申請即時通服務，預防不動產遭非法詐貸或惡意設定，同時深化執法聯防效能，結合檢、警、銀三方資源，共同推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制及可疑交易通報等4大項目。

張春暉表示，地檢署與各合作機關將指定專責人員擔任聯繫窗口，建立通報平台以利隨時就實務問題進行溝通與滾動式調整，透過此次跨機關與跨專業的合作，增進執法人員的專業知識，並強化公私部門間的信賴與協作關係，未來亦將持續強化與各單位的交流與合作，落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」的政策目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃園地檢署、桃市府地政局、警察局與玉山商業銀行共同簽署「防詐業務合作備忘錄（MOU）」。（桃園地檢署提供）

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