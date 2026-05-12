男子在北部工作擔心在台中的父母未接電話及按時就醫 焦急這麼做…

員警到傅男家中探視，向傅男報其父母平安，才讓傅男心頭大石落地。（民眾提供）

傅姓男子在北部工作，因前一晚與71歲父親通話時，父親曾表示身體不適，不料，隔天一早，父親未依原訂行程前往醫院就診，撥打父親及母親的電話也沒人接，傅男擔心父親出意外，急忙打電話到台中市警察局第五分局松安派出所，請求員警協助到家裡探視，才知因父親未配戴助聽器才沒接到電話，加上睡過頭才沒去看病。

43歲傅姓男子於本月2日上午10時，焦急打電話向松安派出所求助，因為他在北部工作，北屯家裡只有老父與老母，其與父親前一晚通話時，父親曾表示身體不適，安排當天一早就診，不料，當天父親卻依行程前往醫院就診，他撥打父親及母親的電話都沒人接聽，很擔心發生意外，才請求員警幫忙前往探視。

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警員李耿豪及蔡文綺獲知後立即前往傅男家中，原來傅男的父親因未配戴助聽器，沒有聽到電話聲響，母親也未注意到，加上睡過頭，才會錯過了原定的醫療行程。

警方於是請傅父回電給傅男，員警在電話中告知傅男相關情形及其父母平安，傅男才卸下心裡的憂慮與焦急，一再感謝員警的協助。

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