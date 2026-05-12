花蓮林田山老舊宿舍大火 林保署：園區內無受損正常開放

花蓮林田山林業文化園區以外的老舊宿舍區，昨晚間6點多發生火警，深夜到今天凌晨持續撒水降溫避免復燃。（林保署花蓮分署提供）

花蓮林田山林業文化園區以外的老舊宿舍區，昨晚間6點多發生火警，由於現場都是易燃物，火勢非常猛烈，花蓮縣消防局獲報後派出多輛消防車、人員，最後清點共五棟18戶受到波及，由於木屋容易復燃，消防隊在現場待命灑水降溫直到今天凌晨。林保署指出，火災範圍非在林田山主要開放遊客參訪的園區內，而是在園區後方老員工居住的眷舍區，林田山主要整修的房舍皆無波及，正常開放。

花蓮縣鳳林鎮林田山森榮里昨晚6點半驚傳火警，位於森活館後方的古姓住戶眷舍突發生火災，火勢迅速蔓延，並延燒至後方未修復的溫泉宿舍建築。由於現場多為木造老舊建物，火勢一度猛烈，濃煙直竄天際，消防單位獲報後緊急出動萬榮、光復、鳳林、壽豐、富源、仁里、花蓮、特搜大隊八個分隊多輛消防車前往灌救。

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林保署花蓮分署指出，起火區域位於林田山聚落建築群森榮里第九鄰及第十鄰範圍，屬聚落較內側區域，火災不在對外開放的園區內，而是園區後方的有人居住眷舍，目前僅1戶有人居住，所幸火災發生時住戶已及時疏散，避免更大傷亡。相關單位後續也將持續確認聚落建物安全及周邊火勢狀況。花蓮縣消防局也在今天到現場進行火災勘查。

位於花蓮鳳林的林田山，舊稱MOLISAKA（森坂），是台灣現存最完整、最具特色的伐木基地，始於日治時期，在國民黨執政時期1960年代伐木進入全盛時期，林田山一片人聲鼎沸景象，為台灣4大林場之一，住戶約有三百多戶，區內建滿上百棟檜木建物，但花蓮林田山林業宿舍群在2001年發生大火，燒毀約35間木屋。

火災過後政府重新規劃為「林田山林業文化園區」，並於2006 年依照《文化資產保存法》被登錄為「聚落建築群」，林保署從2021年開始分期修復園區內主要建物，近年陸續修復10幢建築物，9幢為日式建築房舍，重建林田山林業的歷史記憶。所幸這次火災沒有波及到園區內的建物，林田山林業園區正常開放遊客參觀。

花蓮林田山林業文化園區以外的老舊宿舍區，昨晚間6點多發生火警，深夜到今天凌晨持續撒水降溫避免復燃。（林保署花蓮分署提供）

花蓮林田山林業文化園區以外的老舊宿舍區，昨晚間6點多發生火警，深夜到今天凌晨持續撒水降溫避免復燃。（林保署花蓮分署提供）

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