精神虐待！剪婆婆電視線 法官認定違反保護令

李姓婦人涉嫌違反保護令，拆除第四台線路，讓婆婆無法看電視，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

服務公職李姓婦人因對婆婆家暴，經法院核發保護令後，涉嫌擅自剪斷婆婆花費申請第四台線路，讓她無法看電視，造成精神虐待，被高等法院高雄分院依違反保護令，判處拘役40天定讞，並審酌其改口認罪，宣告緩刑3年，需支付國庫4萬元。

據了解，2021年8月間，被告李婦因對同住高齡80多歲婆婆甲女家暴，經高雄少家法院核發保護令，命她不得對甲女實施身體、精神或經濟上不法侵害之行為，保護令有效期間為2年。

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李女因與甲女有傷害等刑事、民事官司糾紛，乃於同年8、9月間，與其夫阿強（化名）共謀，三度聯繫中嘉公司施工人員拆除傳輸線，導致甲女唯一看電視消遣的樂趣沒了，藉以達成迫使她知難而退而搬離的目的。

甲女不甘遭受精神虐待，憤而提告李婦和兒子（公訴不受理）涉嫌違反保護令和毀損罪，2人並被高雄地檢署提起公訴﹔李婦則辯稱，當時因為要退租第四台，所以請中嘉公司來拆線，不知道婆婆之後有自己申裝，況且2人有保護令存在，所以不可以接觸交談，否認違反保護令。

高雄地院開庭審理期間，由於甲女撤回毀損告訴、阿強不是保護令約束對象，並傳喚拆除線路職員作證釐清案情後，認定李婦所辯不足採信，依違反保護令判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。李婦不服上訴，高雄高雄分院審酌她改口認罪，刑度維持不變，但予以緩刑3年，交付保護管束，另需繳交公庫4萬元。

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