葳格學校涉收回扣》中部酒店大亨袁昶平 創立金錢豹官司纏身

金錢豹集團創辦人袁昶平，因金錢豹酒店涉嫌逃漏稅遭台中地檢署起訴，目前台中地院審理中。（記者陳建志攝）

金錢豹集團創辦人袁昶平縱橫中部酒店業，有「酒店教父」之稱，並跨足教育事業創立「葳格國際學校」，不過近年卻官司纏身，其中金錢豹系列酒店因涉嫌逃漏稅3.9億遭起訴，袁已主動繳回1億多元，但強調不是負責人，並無決策權；此外葳格學校和營建公司因工程款告上法院，近日判葳格敗訴要付1085萬，如今又疑因收回扣遭檢方搜索。

台中地檢署2023年6月，起訴中部洋酒商和酒店涉嫌逃漏稅，由鵬馳公司開立空白發票，提供給金錢豹等9家酒店等八大業者，藉此逃漏高達20％稅額差額，這9家酒店共逃漏稅4億7千多萬元，其中金錢豹酒店系列集團，包含金錢豹台灣大道店、汶南店、金悅富理容KTV等4家店，共逃漏稅約3.9億，以涉嫌違反商業會計法的「填製不實會計憑證」、稅捐稽徵法的「加重詐術逃漏稅捐」、刑法湮滅證據等罪名起訴袁昶平等人。

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台中地院開庭時，袁昶平的辯護人對於相關客觀事實不爭執，但強調袁昶平並不是負責人，沒有決策權也沒有下達指示，主張無罪，全案目前仍在審理中。

此外，葳格國際學校和一家營建公司沈姓負責人，因西屯校區國際部的改善更新工程款告上法院，沈男不滿相關工程都2024年8月29日開學前，經學校驗收完畢，但請款卻未獲付款。葳格則指，沈男應就工程的施作達成合意，要求提出雙方間工程契約書，並證明契約關係存在。

台中地院審理後認定，雙方成立工程承攬契約為真，4月29日判葳格敗訴，應給付本案工程款1085萬9719元給沈男的營建公司，沒想到相隔9天又疑因遭檢舉涉收回扣遭檢方搜索。

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