被點名「偷拍醫美」！八千代怒發4聲明喊告：絕無針孔攝影機

近日醫美界偷拍風暴持續延燒，愛爾麗、光澤診所、聖宜診所紛紛捲入偷拍爭議。（翻攝自Threads）

近日醫美界偷拍風暴持續延燒，愛爾麗、光澤診所、聖宜診所紛紛捲入偷拍爭議，外界對於醫美診所隱私安全皆產生疑慮，社群平台Threads上也流傳一份疑似裝設針孔攝影機的「醫美名單」，其中知名品牌「八千代醫美集團」也被點名。對此，八千代醫美集團緊急發布4點聲明澄清，強調絕無裝設針孔攝影機的可能。

八千代醫美集團發出聲明中，強調集團平時就有定期以專業檢測儀器偵測不法偷拍的例行性檢查。為破除外界疑慮並求慎重，本次更特別委請「新光保全」專業人士，動用專業偵測反偷拍探測器、K18S高級探測儀等設備進行偵測。經嚴格檢測，確認八千代醫美集團各營運場所內「並未發現有任何可疑之偷拍設備」，也沒有偵測到異常的無線發射訊號，絕無裝設針孔攝影機的可能。

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八千代也說明，診所內部分監視設備均依照衛福部103年函文規範設置，主要是基於公共安全與維護場所秩序考量。八千代表示，因集團曾遭不明人士恐嚇及不理性客人對醫護人員有不當舉止等情事，為保障全體醫療人員及顧客之權益，集團依衛福部函文指示裝設監視器，並於各營業場所內張貼公告，各監視設備也已貼上警示標語，診所同仁亦會在簽約時主動告知、說明相關內容。

針對網路流傳相關指控，八千代則質疑，疑似有特定人士透過大量假帳號，對品牌進行組織化網路攻擊，目的在於損害商譽與名譽。業者表示，目前已啟動蒐證程序，未來將依法提起刑事追訴，並呼籲外界勿再轉傳未經證實的不實訊息，以免涉及法律責任。

八千代最後重申，品牌始終將顧客隱私安全列為最高原則，「絕無任何洩漏客戶個人資料及影像，更不可能安裝違法針孔攝影機」，若消費者有任何疑問，也可直接向診所服務人員反映與查詢。

八千代醫美集團被點名疑似裝設針孔攝影機，緊急發布4點聲明澄清，強調絕無裝設針孔攝影機的可能。（翻攝八千代醫美集團臉書）

八千代醫美集團緊急發布4點聲明澄清，強調絕無裝設針孔攝影機的可能。（翻攝八千代醫美集團臉書）

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