再接再厲！5/11 今彩539、威力彩頭獎都摃龜

5月11日開獎的第115000115期今彩539和第115000038期威力彩頭獎都摃龜。（本報合成）

5月11日開獎的第115000115期今彩539頭獎摃龜，第115000038期威力彩頭獎也摃龜，下期獎金上看4.8億。

第115000038期威力彩中獎號碼為「第一區：15、19、23、26、31、38，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共381注中獎，每注可得4000元；陸獎共2552注中獎，每注可得800元；柒獎共5458注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬349注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬5283注中獎，每注可得100元；普獎共7萬150注中獎，每注可得100元。

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第115000115期今彩539中獎號碼為「02、13、21、36、37」。頭獎摃龜；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共6793注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8909注中獎，每注可得50元。

第115000115期39樂合彩中獎號碼為「02、13、21、36、37」。四合共1注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1872注中獎，每注可得1125元。

第115000115期3星彩中獎號碼為「268」。壹獎共132注中獎，每注可得5000元。

第115000115期4星彩中獎號碼為「2167」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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