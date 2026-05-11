求協尋！草屯8旬翁採筍失蹤 山上沒訊號AirTag難定位

84歲李姓老翁騎車上山採筍失蹤，家人焦急找尋。（李姓老翁家人提供）

草屯鎮84歲李姓老翁今（11日）上午騎機車到坪頂里山上筍園採桂竹筍，有帶AirTag定位防丟器，但山上沒有訊號，到晚間仍未返家，家人擔心老翁因失智、一時忘了自家筍園在哪裡，騎機車亂繞而失蹤，四處找尋並已報警，晚間更上臉書社團公布車號和衣著特徵，請網友幫忙。

84歲的李翁住在草屯市區，今日上午10時許騎機車出門，要到位於坪頂里圳寮坑的筍園採桂竹筍，由於他習慣中午回家吃飯，因此也沒有帶三高藥物。家人見他中午過後仍未回家，分頭出去找，包括到山上筍園等地點都未找到人，下午已報警協尋，晚上則在地方臉書社團請網友幫忙注意。

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老翁家人表示，老翁出門時穿深藍色外套和黃色雨鞋，機車車牌585-EMM，因為他有失智，家人有讓他帶AirTag定位防丟器出門，可是山上沒有訊號，無法找到其位置，晚間有訊息告知看到他往中寮山上騎，若網友有發現其行蹤，請打電話告知家屬，電話：049-2338503。

老翁的親友透露，前年5月老翁到山上筍園採筍子，筍園突然出現一條平板路，他想順著平板路走走看，卻跌到下方被數支筍子夾住頭，在該處躺了數小時，後來是家人上山找到他，但今天則怎麼找都未發現。

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