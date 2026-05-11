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    首頁 > 社會

    假訂單賣64車害公司損失數百萬 租賃車主管衝業績判2年10月

    2026/05/11 21:35 記者李立法／屏東報導
    呂男低價賣車衝業績，再填寫不實訂單欺瞞公司，犯行敗露被判刑2年10個月。（資料照）

    呂男低價賣車衝業績，再填寫不實訂單欺瞞公司，犯行敗露被判刑2年10個月。（資料照）

    知名汽車租賃公司屏東據點呂姓主管為了衝業績，以低於公司核准價格販售64部中古車給其他中古車業者，再填寫不實訂單並擅自辦理車輛過戶欺瞞公司，導致公司損失數百萬元，呂男事後犯行敗露被送辦，屏東地院從重依偽造私文書罪判處呂男2年10個月徒刑，可上訴。

    呂男負責該汽車租賃公司屏東營業所中古車買賣業務，他為了增加個人銷售業績及獎金，以低於公司准核價格數萬元甚至10多萬元，將64部該公司所屬的進口及國產中古車賣給多家中古車商，再將賣車所得4189萬多元用來填補上個年度降價出售車輛的差額，導致公司損失數百萬元。

    呂男為避免被公司發現，填寫不實銷售訂單，讓公司以為是以公司核准的售價出售車輛，並以偽造文書方式擅自辦理車輛過戶，侵害所屬公司權益，且損害公路監理機關對車籍登記管理的正確性，直到該公司稽核人員發現屏東營業所車輛有短少情事，才查出呂男不法行為，依法究辦。

    屏東地院認為，呂男為了個人不法利益，違背其所屬公司信賴，侵害公司財產法益，又向公路監理機關行使偽造私文書，實屬不該，迄今未賠償公司損失，從重依偽造私文書罪判處呂男2年10個月徒刑。

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