堵死逃生門燒死房東母女！台中狠嫌哭求交保：別讓我當不孝子

台中許姓男子去年11月縱火燒死吳姓母女，今天哭求法官讓他交保。（資料照）

台中一名許姓男子（64歲）因偷房東孫女的貼身衣物，被要求搬家心生不滿，去年11月開著載有瓦斯桶、噴漆的廂型車，倒車撞進烏日五光路房東鐵皮屋後縱火，造成吳姓婦人和17歲的女兒葬生火窟，許男今年2月遭警方依殺人罪起訴，目前仍在羈押中。台中地院今天召開延押庭，許男當庭哭求法官讓他交保，強調母親高齡、妻子罹癌，希望讓他交保回家照顧，不要讓他成為不孝子。

檢警調查，許男自2005年就跟吳女的婆婆林女承租房屋，並跟林家為鄰居，雙方原本互動正常。直到去年4月，許男跟林家、吳女等人發生摩擦，吳女跟先生林男反映此事，再由婆婆出面對許男寄出存證信函，要求許男終止租約搬離，雙方因此產生嫌隙。

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檢方查出，許男因心生不滿，去年11月3日凌晨1點多，駕駛報廢的廂型車，在車上放置4公斤的瓦斯桶，還有10多罐的罐裝噴漆，先持長柄鐮刀將吳姓婦人住處外的監視器線路切斷，接著倒車將廂型車撞進1樓客廳，利用車體阻斷屋內人員的逃生路徑。隨即以噴槍打火機點燃懸掛於副駕駛座車外的引信，引燃車內的甲苯等易燃物品，火勢迅速往屋內延燒，造成吳姓婦人和17歲女兒逃生不及葬生火場。

檢方今年2月依殺人罪，及成年人故意對少年犯殺人罪嫌將許男起訴，目前仍在羈押中，因羈押期將在5月25日屆滿，台中地院今天召開延押庭。

許男今天出庭表示，自己知道犯下大錯，年紀已大無力逃亡，因家中有90多歲的老母親，妻子也罹癌，兩人都隨時可能會走，需要他返家照顧，哭求法官讓他交保，「不要讓我當不孝子」；法官諭知候核辦，將以書面裁定。

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