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    昔日4大林場！花蓮林田山大火吞噬3木屋 3消防分隊力阻延燒古蹟

    2026/05/11 20:41 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮林田山林業文化園區，11日晚間六點多發生木屋火警。（民眾提供）

    花蓮林田山林業文化園區，11日晚間六點多發生木屋火警。（民眾提供）

    開發於日本昭和14年（1939年）的花蓮林田山林業文化園區，11日晚間6點多發生木屋火警，由於現場都是易燃物，火勢非常猛烈，木屋陷入全面燃燒，花蓮縣消防局獲報後派出多輛消防車、人員全力搶救，嚴防波及其他古蹟區域。

    初步了解，起火的木屋靠近園區後方、河床那邊，居住在內的古姓屋主第一時間就逃出，沒有人員受困、傷亡，也沒有波及到近年修復的古蹟、展示館區域。消防局指出，起火原因將進一步調查。

    林保署花蓮分署指出，花蓮縣鳳林鎮林田山森榮里今（11）日驚傳火警，位於森活館後方的古姓住戶眷舍突發生火災，火勢迅速蔓延，並延燒至後方未修復的溫泉宿舍建築。由於現場多為木造老舊建物，火勢一度猛烈，濃煙直竄天際，消防單位獲報後緊急出動多輛消防車前往灌救。

    林業及自然保育署花蓮分署表示，火警發生後，萬榮工作站立即啟動應變機制，由賴光榮技士指揮工作站救火隊協助現場滅火，萬榮工作站主任陳靜儀亦第一時間趕赴現場掌握狀況。

    消防局指出，目前共有萬榮、壽豐及富源分隊投入救援，初步統計共有3棟建物遭火勢波及，其中包括2棟空屋及1棟古姓住戶眷舍。所幸火警發生時，古先生及家人均已及時逃離現場，未造成人員傷亡。

    據古姓住戶初步表示，火警疑似因電線走火引發，但實際起火原因仍待火勢完全撲滅後，由消防火調人員進一步調查釐清。

    花蓮分署指出，起火區域位於林田山聚落建築群森榮里第九鄰及第十鄰範圍，屬聚落較內側區域，目前僅1戶有人居住，所幸火災發生時住戶已及時疏散，避免更大傷亡。相關單位後續也將持續確認聚落建物安全及周邊火勢狀況。

    位於花蓮鳳林的林田山，舊稱MOLISAKA（森坂），是台灣遺留下來最完整、最具特色的伐木基地，始於日治時期，在1960年代伐木進入全盛時期，林田山一片人聲鼎沸景象，為台灣4大林場之一，區內有許多台灣檜木打造的房舍，過去發生過多次火警，近年陸續修復重要歷史建物。

    由於現場都是易燃物，火勢非常猛烈，木屋陷入全面燃燒。（民眾提供）

    由於現場都是易燃物，火勢非常猛烈，木屋陷入全面燃燒。（民眾提供）

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