為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    聖宜診所爆偷拍 曝同意書辯「光明正大拍」 網怒轟：噁心

    2026/05/11 23:32 即時新聞／綜合報導
    聖宜診所曝光給顧客簽署的同意書內容。（圖翻攝自聖宜診所臉書粉專）

    聖宜診所曝光給顧客簽署的同意書內容。（圖翻攝自聖宜診所臉書粉專）

    國內多間醫美診所接連爆出偷拍事件，引發恐慌。同樣被揭露在診間裝設偷拍設備的「聖宜診所」，近日在粉專貼出聲明函，並曝光給顧客簽署的同意書內容，辯稱「拍攝有經患者同意」，結果遭外界砲轟。

    聖宜診所最近在臉書粉專貼出委託律師的聲明函，並曝光過去都會給顧客簽署的同意書，「聖宜醫美集團所有療程之同意書均有載明：『為保障治療完整性及雙方之權益，本人同意診所於療程中全程錄音、錄影，並同意診所將前揭錄音、錄影作為療程後續追蹤之用，診所應徵得本人同意後，始得將前揭錄音、錄影作為其他用途……』。」

    據《ETtoday新聞雲》報導，委託律師還說，「聖宜診所開大門走大路，正大光明，進行療程前給所有病患簽署同意書，告知他們在療程中會有錄音錄影，是經過病患同意下正大光明的拍。」

    不過網友們看到後紛紛砲轟，「推給客戶自己簽同意書同意給拍，你們當場逐條說明了嗎?介紹每一條的大概方向了嗎？你們給足時間主動讓客戶一條一條看了嗎？如果客戶說他們壓根不知情有這一條，被攝影完全違背客戶意願，你們是要拿同意書來壓客戶嗎？」、「誰給你們的勇氣！大言不慚欸超強！天下無敵了啦」、「律師根本提油救火」、「有夠噁心，你們人員賣課程時候也沒有逐條說明，這種涉及隱私的事情你們就用這麼小的字說明」、「你們就是除毛出名的，很多人會去你們那邊都是做這個，現在你們律師還大言不慚說正大光明的拍，真的好噁心！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播