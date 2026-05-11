聖宜診所爆偷拍 曝同意書辯「光明正大拍」 網怒轟：噁心

聖宜診所曝光給顧客簽署的同意書內容。（圖翻攝自聖宜診所臉書粉專）

國內多間醫美診所接連爆出偷拍事件，引發恐慌。同樣被揭露在診間裝設偷拍設備的「聖宜診所」，近日在粉專貼出聲明函，並曝光給顧客簽署的同意書內容，辯稱「拍攝有經患者同意」，結果遭外界砲轟。

聖宜診所最近在臉書粉專貼出委託律師的聲明函，並曝光過去都會給顧客簽署的同意書，「聖宜醫美集團所有療程之同意書均有載明：『為保障治療完整性及雙方之權益，本人同意診所於療程中全程錄音、錄影，並同意診所將前揭錄音、錄影作為療程後續追蹤之用，診所應徵得本人同意後，始得將前揭錄音、錄影作為其他用途……』。」

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據《ETtoday新聞雲》報導，委託律師還說，「聖宜診所開大門走大路，正大光明，進行療程前給所有病患簽署同意書，告知他們在療程中會有錄音錄影，是經過病患同意下正大光明的拍。」

不過網友們看到後紛紛砲轟，「推給客戶自己簽同意書同意給拍，你們當場逐條說明了嗎?介紹每一條的大概方向了嗎？你們給足時間主動讓客戶一條一條看了嗎？如果客戶說他們壓根不知情有這一條，被攝影完全違背客戶意願，你們是要拿同意書來壓客戶嗎？」、「誰給你們的勇氣！大言不慚欸超強！天下無敵了啦」、「律師根本提油救火」、「有夠噁心，你們人員賣課程時候也沒有逐條說明，這種涉及隱私的事情你們就用這麼小的字說明」、「你們就是除毛出名的，很多人會去你們那邊都是做這個，現在你們律師還大言不慚說正大光明的拍，真的好噁心！」

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