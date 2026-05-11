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    首頁 > 社會

    朋友吵架遷怒早餐店外送員 男嗆「看什麼」踹機車爆扭打全進警局

    2026/05/11 18:58 記者陸運鋒／新北報導
    雙方在馬路上爆發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    雙方在馬路上爆發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    高姓男子與林姓女友人今天清晨5時許，在新北市新店區一間早餐店因細故起口角，怎料高男遷怒一旁陳姓外送員，怒踹他的機車後嗆「看什麼！」雙方因此在大街上拳腳相向，警方獲報到場制止，並將雙方帶回派出所，由於2人均不提告，詢後依社會秩序維護法裁罰。

    新店警分局調查，30歲高男今晨與30歲林姓女友人前往新店區民權路早餐店用餐，但2人離去在店外時，疑似對感情看法不同起了爭執，雙方不歡而散，林女因此負氣離開。

    豈料，高男越想越火大，甚至遷怒等候餐點的38歲陳姓外送員，懷疑他在看熱鬧，怒嗆「你是看什麼看！」還衝上前踹了陳男的機車，雙方因此爆發拉扯，進而在馬路上揮拳互毆，而未走遠的林女及民眾發現後，連忙上前制止，並致電110報案。

    警方趕抵時，隨即將高、陳隔開，所幸2人僅有肢體輕微擦傷、無須送醫，隨後將2人帶回派出所釐清，由於雙方均表示不提出傷害告訴，全案依違反社會秩序維護法將高男及陳男裁罰。

    警方到場後隨即將雙方隔開，並了解事發原因。（記者陸運鋒翻攝）

    警方到場後隨即將雙方隔開，並了解事發原因。（記者陸運鋒翻攝）

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