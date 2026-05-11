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    首頁 > 社會

    張淑晶戴粉紅頭套躲避鏡頭 法庭上淚訴想趕快出獄

    2026/05/11 18:24 記者楊心慧／台北報導
    惡房東張淑晶今為躲避拍攝，竟戴上粉色頭套，更引人注目。（記者楊心慧攝）

    惡房東張淑晶今為躲避拍攝，竟戴上粉色頭套，更引人注目。（記者楊心慧攝）

    知名惡房東張淑晶坑殺房客，被害人多達百人，坑殺房客55人部分，案經一、二審依14個誣告罪判5年6月徒刑定讞；坑殺78名房客，二審另案依19個誣告罪判8年6月徒刑，詐欺等罪1年2月得易科罰金。張淑晶2021年10月入獄，但她近期動作頻頻，除了聲請再審外，還聲請定應執行刑，高等法院今提訊張淑晶出庭，沒想到她竟為了躲鏡頭拍攝，戴一個粉色頭套，卻更引人注目。

    張淑晶被多名大學生、單親媽媽控訴租屋時被坑殺，受害人多達百人，張淑晶卻反告房客偽造文書罪、詐欺罪。

    一審新北地院、二審高等法院痛批張淑晶明知房客多為年輕學子或經濟弱勢之人，法律知識也薄弱，卻施以話術騙取連帶保證人資料，目的只是為了獲取個人利益藉故提告，無端害房客、連帶保證人接受刑事偵查，同時嚴重耗費國家資源予以重判。

    張淑晶日前聲請再審，上個月開訊問庭，辯護律師提出調卷要求，張淑晶則催法官何時能閱卷？其律師也忍不住阻止，並說「尊重法官好不好，法官也很辛苦，要處理很多事，應耐心的等待，別催法官」。

    張淑晶聲請定應執行刑，高院今提訊張出庭，張淑晶淚流滿面地向高院法官表示，現在也深自反省，還罹患肌無力症狀，盼考量她是初犯，過去沒有誣告前科，也沒被關過，且犯行時間接近、類型相同，希望依責任遞減原則重新量刑，尤其已服刑5年，希望能盡快出監處理父親後事，不忍父母分葬兩地。

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