詐騙手法百百種 基隆信義派出所阻詐330萬元

信義派出所獲報到場關心，成功攔阻詐騙案件，守護民眾財產安全（記者吳昇儒翻攝）

詐騙集團為了騙取民眾的金錢，使用各種手段及方法，基隆市警察局第二分局信義派出所4月至5月間，共攔阻3起詐騙案件，金額高達330萬元。當中手法包含假戀愛、假檢警及假投資等常見類型，所幸警方與行員聯手，成功保住被害人們的血汗錢。

信義派出所長林奕君指出，上個月攔阻的第一件，是一名54歲歐姓女子在網路上結交網路男友，對方誆稱因急需償還銀行貸款，請求歐女匯款60萬元救急，所幸行員機警，趕緊通報，及時攔阻。

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本月初又遇到一名被害人到銀行稱要解除保單，變現170萬元，經警方到場詢問方知，他是遇到假檢警詐騙；近日則是一名68歲的被害人，臨櫃領取100多萬元，詢問後方知是遇到假投資購屋詐騙，所幸及時攔阻。

所長林奕君呼籲，詐騙集團常利用網路交友、投資等話術取得民眾信任，再進一步要求提領現金或匯款，民眾務必保持警覺，如發現可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報案電話尋求協助，以維護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

行員機警發現異狀，通知警方到場，成功攔阻詐騙案件（記者吳昇儒翻攝）

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