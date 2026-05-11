所長遭女毒蟲拖行慘死二審開庭 生命權協會：殺警不判死、百姓如螞蟻可虐殺

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫的父親。（記者楊心慧攝）

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，2024年9月遭女毒蟲陳嘉瑩冷血開車拖撞護欄殉職，一審新北地院國民法官庭依殺人罪嫌判其死刑。案經上訴，高等法院今開準備庭，民團到場聲援。生命權平等協會理事長林志豪受訪說，如果今天殺了警察都不會判死刑，「那我告訴大家，老百姓就有如一隻螞蟻一樣，隨便就可以被虐殺！」

生命權平等協會、兒少守護行動團體剴剴戰士今天到場聽庭，並在準備庭結束後，在高院門口受訪聲援劉父。

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林志豪表示，台灣的警察是保家衛國、長治久安最前線的公僕，希望大家共同站出來，聲援劉宗鑫所長案，因他是在執行公務而死亡，如果今天殺了警察都不會判死刑，「那我告訴大家，老百姓就有如一隻螞蟻一樣，隨便就可以被虐殺！」

林志豪進一步指出，若不判死，以後只要是販毒、詐欺、殺人放火等重大犯罪者，第一個念頭就是先殺警察；他強調，台灣的治安是靠警察，不是靠廢死聯盟。

高院今開準備庭時，陳女辯護律師主張被告因生了一個小孩，應要有兒童公約的人權，孩子才不會沒有母親。林志豪痛批，被告說要有兒童公約的人權，只因她生了小孩，那所長的遺孀也有兩個孩子，他們不需要人權嗎？

劉父受訪表示，希望媒體朋友們，能夠對此案發揮正義，讓這個正義得以延伸，讓全台灣7萬多名警察能夠在工作上盡心盡力，維持社會治安，我們的社會環境才有安寧的日子可以過。

劉父認為，如果一味地朝廢死刑的腳步走，恐怕就沒有安寧的日子可以過，反而會助長犯罪行為更加殘暴、更加殘忍，讓我們每天都生活在恐懼之下。

媒體詢問劉父在今天的法庭上說：「若沒有死刑，難道家屬要動用私刑嗎？」一事，劉父說，這是氣話，當一個人尋求各種法令來幫助自己脫罪時，社會上有人會講「那就動私刑」，其實這是不可取，但未來如果沒有辦法按照被害家屬的願望處理，「這種事情不會發生嗎？一定會發生。」

劉父說，仍相信國家的法律是公正、公平、伸張正義，希望二審維持原判，判被告死刑。

生命權平等協會理事長林志豪。（記者楊心慧攝）

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