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    首頁 > 社會

    宜蘭23歲男毒駕闖紅燈釀1死3傷起訴 有逃亡之虞裁定續押

    2026/05/11 17:08 記者江志雄／宜蘭報導
    23歲男子林益宏駕駛白色賓士，追撞前方停等紅燈的豐田轎車，造成鍾姓女老師慘死。（資料照）

    23歲男子林益宏駕駛白色賓士，追撞前方停等紅燈的豐田轎車，造成鍾姓女老師慘死。（資料照）

    宜蘭縣23歲男子林益宏吸毒後駕駛賓士車，在宜蘭市闖紅燈，追撞前方停等紅燈的轎車，釀成1死3傷。宜蘭地檢署今天（11日）依毒駕致死罪、過失傷害罪偵結起訴，移審宜蘭地院，法官認為林男有逃亡之虞，下午3點半裁定續押。

    今年3月5日晚間8點多，林益宏駕駛白色賓士車，從宜蘭市環河路右轉中山路後沿路闖紅燈，追撞前方駕駛豐田轎車停等紅燈的59歲鍾姓女老師，並波及其他6輛汽車，鍾女傷重不治，林男與坐在副駕的妻子、董姓機車女騎士送醫救治，警方對相關駕駛酒測，均無酒精反應。

    警方在林益宏身上及車內，起獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，林男經過唾液快篩檢測，呈現陽性反應，他也在車禍中受傷就醫，延至3月13日由警方解送宜蘭地檢署複訊，檢察官訊後聲押獲准。全案今天偵結移送宜蘭地院審理，法官召開接押庭裁定續押，林男所犯的毒駕致死罪，最高可判有期徒刑10年。

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    宜蘭23歲男子林益宏毒駕釀1死3傷被起訴，法官今天下午召開接押庭裁定續押。（取自臉書）

    宜蘭23歲男子林益宏毒駕釀1死3傷被起訴，法官今天下午召開接押庭裁定續押。（取自臉書）

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