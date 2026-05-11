醫美診所偷拍最重可停業 新北副市長劉和然：一定從嚴處理

連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發偷拍風波，衛福部指涉案集團店家最重可祭出停業處分；新北市副市長劉和然（左二）今表示，一定從嚴處理。（記者黃政嘉攝）

連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發偷拍風波後，人心惶惶，衛生福利部醫事司要求地方政府衛生局對涉案集團店家最重可祭出停業處分；新北市副市長劉和然今表示，只要認定有影響到個人隱私相關情節，除非有不可停業的要求，市府立場就是合理懷疑有散布可能，模糊地帶一定從嚴處理，向中央反映。

新北市議員卓冠廷今在議會質詢問到，若店家有偷拍事實，即使沒有外流、散布，是否也應構成停業條件？

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新北市衛生局長陳潤秋表示，目前衛福部停業研議方向主要包括「妨害風化」及超收或預收費用兩部份，兩者依法最高都可停業，但是否適用須視檢警偵查結果而定。

卓冠廷問，若有偷拍、蒐集，但沒散布，只是把病患隱私存在自己的資料夾，算不算妨害風化？陳潤秋說明，是否構成妨害風化，須視是否涉及散布、性隱私內容等，待偵查內容而定。

陳潤秋表示，如果未經病患同意進行攝影就涉及隱私權與個資問題，可依個資法第47條裁罰5萬元至50萬元，根據醫療法第72條，若病患隱私遭洩漏，可依醫療法第103條裁罰5萬元至25萬元，至於衛福部提及可依醫療法第108條涉從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務，可處停業。

市議員顏蔚慈表示，現行醫療機構隱私保障竟採「自評」機制，凸顯現行稽查制度存在缺陷，她要求新北市府各局處所有稽查項目，都應將妨害隱私全面納入檢查機制，建立制度化標準，同時也應建立民眾檢舉與稽查處理流程。

顏蔚慈另就民眾擔心是否有在醫美診所被偷拍疑慮，要求市府在網站做出明確標示專區，方便民眾了解；新北市教育局在公立幼兒園推出「監管雲試辦計劃」，顏蔚慈也要求市府對監視器擺放位置趕快建立SOP，避免遭有心人誤用。

新北市警察局長方仰寧表示，目前已配合公安小組針對體育館、健身房、三溫暖及醫美診所等22家場所進行稽查，若發現有不當蒐集民眾裸露身體等隱私影像，將立即由行政稽查轉為刑事偵查；針對醫美偷拍案所引發的後續退費糾紛，法制局允諾今天將相關公開資訊放上入口網站供民眾查詢。

民進黨新北市議員顏蔚慈（右）表示，現行醫療機構隱私保障竟採「自評」機制，凸顯現行稽查制度存在缺陷。（記者黃政嘉攝）

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