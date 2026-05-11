花蓮路倒醉漢竟攻擊救護員、扯壞救護車雨刷 上銬送辦

花蓮32歲吳姓男子因酒醉倒臥騎樓被報案送醫，卻毆打救護員遭警方逮捕。（警方提供）

花蓮市中正路前日發生一起醉漢攻擊醫護人員案件。32歲吳姓男子因酒醉倒臥騎樓，救護人員獲報趕往協助時，吳男竟突然發狂揮拳攻擊救護隊員，造成對方右小腿受傷，甚至動手扯壞救護車後方雨刷。轄區警方獲報火速趕抵，當場依妨害公務、傷害及毀損現行犯將吳男上銬逮捕，全案移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，這起案件發生於9日上午8點多，當時警方接獲民眾報案，稱中正路騎樓有一名男子疑似酒醉路倒，隨即通知消防局派員救護。未料救護人員劉男抵達現場準備執行醫療救護時，原本意識模糊的吳姓男子卻突然失控，無故對劉男發起攻擊，導致其右小腿遭受挫傷。

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吳男攻擊醫護後仍不肯罷休，甚至將怒氣轉向救護車，發狂徒手猛力拉扯車身，導致救護車後方的雨刷當場斷裂損毀。現場救護人員為確保自身安全與公務器材，立即尋求警方支援。

花蓮分局第一組指出，警方獲報後迅速出動優勢警力趕往現場，當時吳男仍處於酒醉失序狀態，情緒相當激動。員警為維護現場安全及救護作業，立即上前將其壓制控制。由於吳男行為已明顯觸法，且遭攻擊的劉姓救護隊員決定提出傷害及毀損告訴，警方當場告知權利後，依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯將吳男逮捕帶回。

花蓮分局強調，救護及警察人員執行職務係為保護民眾安全與公共利益，絕不容許任何暴力行為。警方對於任何暴力襲醫、妨害公務及破壞公物等違法行為，均將採取「零容忍」態度，定依法從嚴究辦，以維護執勤人員安全及社會秩序。

花蓮32歲吳姓男子因酒醉倒臥騎樓被報案送醫，卻毆打救護員還破壞救護車。（民眾提供）

花蓮32歲吳姓男子因酒醉倒臥騎樓被報案送醫，卻毆打救護員遭警方逮捕。（民眾提供）

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