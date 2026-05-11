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    怎麼撞的？屏東九如路口2汽車一撞就翻車 影像曝光

    2026/05/11 17:00 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，其中一部汽車翻覆，四輪朝天。（警方提供）

    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，其中一部汽車翻覆，四輪朝天。（警方提供）

    屏東縣九如鄉昌榮路與平和路口發生一起車禍，兩部汽車在閃燈路口撞一下，其中一部汽車側滑後翻覆，四輪朝天，過程中還撞到一旁民宅停放騎樓的汽車，到底怎麼撞的？今日撞擊影像曝光，令人怵目驚心，警方提醒，行經路口一定要慢、看、停。

    屏東縣九如鄉昌榮路與平和路口，本（5）月10日深夜11時20分許發生交通事故，里港警分局接獲報案後，立即派員前往處理並疏導交通，抵達現場發現是兩部汽車發生撞擊，其中一部汽車整個翻覆，一旁還有民宅騎樓的汽車受到波及。

    警方初步調查，28歲江姓男子駕駛自小客車沿平和路由東往西方向行駛，路口為閃光紅燈，22歲潘姓男子則是駕駛自小客車沿昌榮路由北往南方向行駛，其路口為閃光黃燈，雙方行駛至事故地點時，發生路口交岔撞，導致潘男駕駛的自小客車翻車後，再波及停放於民宅騎樓處的自小客車。

    兩車駕駛幸而僅受輕傷，送醫治療，警方對雙方實施酒測，結果兩人均無飲酒，里港警分局已依規定成案，調查相關肇事原因中。

    里港警分局表示，車輛行經閃光或無號誌路口時，須遵行停讓規定，注意左右方來車及路口慢、看、停之交安規則，以避免交通事故發生。

    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，其中一部汽車翻覆，還波及民宅騎樓另部汽車。（警方提供）

    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，其中一部汽車翻覆，還波及民宅騎樓另部汽車。（警方提供）

    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，未翻覆的汽車車頭毀損。（警方提供）

    屏縣九如鄉昌榮路與平和路口交通事故，未翻覆的汽車車頭毀損。（警方提供）

    停在民宅騎樓的汽車無辜被波及。（警方提供）

    停在民宅騎樓的汽車無辜被波及。（警方提供）

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