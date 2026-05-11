高雄毒駕男自撞 棄車肇逃3小時後落網

高雄毒駕男自撞棄車肇逃，警方現場疏導交通、排除車輛。（圖由民眾提供）

高雄26歲翁姓男子涉嫌毒駕，疑出現精神恍惚今晨自撞安全島，撞損號誌桿、車頭損壞嚴重，翁怕被警方查獲毒駕，肇事後棄車逃逸，警方今午循線逮捕翁嫌。

警方對翁男進行毒駕測試，初步的唾液快篩結果，呈現K他命毒品反應，全案依公共危險罪偵訊送辦。

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新興分局指出，自強所於今（11）日9時30分許獲報，前金區自強三路與五福三路口發生自小客車自撞號誌桿事故，駕駛於案發後棄車逃逸，轎車橫阻快車道上，警方獲報後迅速派人排除現場交通障礙、恢復路段順暢外。

偵查隊也組成專案小組啟動追緝行動，經調閱監視器與情資整合，發現該車為權利車，且肇事駕駛翁嫌（26歲）極其狡猾，案發後不斷變換交通工具，特別在鹽埕、前鎮區一帶製造斷點規避查緝。

警方憑藉綿密的監視器追蹤與科技偵查，掌握翁嫌動向，案發後3個多小時，成功於前鎮區攔截翁嫌，將他帶回偵辦，經初步唾液快篩呈現K他命毒品反應，全案依公共危險罪偵訊送辦。

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高雄毒駕男自撞棄車肇逃3小時後落網。（圖由民眾提供）

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