為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄毒駕男自撞 棄車肇逃3小時後落網

    2026/05/11 16:44 記者黃良傑／高雄報導
    高雄毒駕男自撞棄車肇逃，警方現場疏導交通、排除車輛。（圖由民眾提供）

    高雄毒駕男自撞棄車肇逃，警方現場疏導交通、排除車輛。（圖由民眾提供）

    高雄26歲翁姓男子涉嫌毒駕，疑出現精神恍惚今晨自撞安全島，撞損號誌桿、車頭損壞嚴重，翁怕被警方查獲毒駕，肇事後棄車逃逸，警方今午循線逮捕翁嫌。

    警方對翁男進行毒駕測試，初步的唾液快篩結果，呈現K他命毒品反應，全案依公共危險罪偵訊送辦。

    新興分局指出，自強所於今（11）日9時30分許獲報，前金區自強三路與五福三路口發生自小客車自撞號誌桿事故，駕駛於案發後棄車逃逸，轎車橫阻快車道上，警方獲報後迅速派人排除現場交通障礙、恢復路段順暢外。

    偵查隊也組成專案小組啟動追緝行動，經調閱監視器與情資整合，發現該車為權利車，且肇事駕駛翁嫌（26歲）極其狡猾，案發後不斷變換交通工具，特別在鹽埕、前鎮區一帶製造斷點規避查緝。

    警方憑藉綿密的監視器追蹤與科技偵查，掌握翁嫌動向，案發後3個多小時，成功於前鎮區攔截翁嫌，將他帶回偵辦，經初步唾液快篩呈現K他命毒品反應，全案依公共危險罪偵訊送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高雄毒駕男自撞棄車肇逃3小時後落網。（圖由民眾提供）

    高雄毒駕男自撞棄車肇逃3小時後落網。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播