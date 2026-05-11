女毒蟲拖撞所長劉宗鑫致死不認「殺人」 劉父怒：難道要動用私刑？

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫父親，痛心白髮人送黑髮人。（記者楊心慧攝）

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，2024年9月遭女毒蟲陳嘉瑩冷血開車拖撞護欄殉職，一審新北地院國民法官庭依殺人罪嫌判其死刑，褫奪公權終身。案經上訴，高等法院今開準備庭，劉父在法庭上憤怒表示，承受白髮人送黑髮人之痛，人權凌駕在生命權之上，若司法不能給公道，難道要動用私刑嗎？我們只是想爭一個公道而已。

時任清水所長劉宗鑫2024年9月30日帶隊巡邏，發現陳女駕駛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線，劉上前盤查，陳女假意配合，隨後踩油門逃跑，劉抓住方向盤阻止，陳女不管他的手仍在車內，竟直接拖行狠撞路中的捷運工程護欄，劉員重傷倒地失去生命徵象，送醫不治。

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判決書提到，陳女經司法精神鑑定時，曾對被害人死亡一事表示：「不是我的家人，所以我不難過」等語，新北地院國民法官庭認為，陳女犯後態度難認有悔意；合議庭判定，無期徒刑不足以反映本案犯罪惡性，與對社會秩序的衝擊，因此判處死刑。

陳女不服判決，提起上訴。高院今開準備庭，陳女對於殺人罪不認，主張是過失致死。其辯護律師主張，陳女沒有直接故意殺人犯意，且量刑鑑定不符標準，卻仍被一審大量引用，不利於被告，此案判決違反憲法法庭113年憲判字第8號，亦違反最高法院判決，也就是偶發性不能處死刑。

劉父發言時相當憤慨，強調此案非單純車禍，密錄器也錄到是合法攔查，陳女也知道兒子的手掌被車輛卡住，卻仍繼續踩油門，讓危險持續發生，才20幾秒就殺死一個人；劉父更批評，陳女、辯護律師所講的全都是廢話。

劉父一度相當憤慨、臉部漲紅在法庭上直呼，如果死刑被撤銷改判，也就是呼籲全國警察都不用做事？法官、檢察官等也有可能未來被這樣對待。他也說，如今承受白髮人送黑髮人之痛，人權凌駕在生命權之上，若司法不能給公道，難道要動用私刑嗎？我們只是想爭一個公道而已。

劉母則是一度痛哭，死者劉宗鑫的妻子則反問辯護律師：「你家人被殺，還能廢死嗎？」

高院法官今確認上訴理由、詢問被告及被害家屬等意見後就結束，陳女還押時面對記者提問不發一語。

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女毒蟲陳嘉瑩（前右）2024年9月冷血開車拖行劉宗鑫撞護欄，導致劉傷重不治。（記者楊心慧攝）

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