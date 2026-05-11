連鎖醫美偷拍風波延燒！桃議員促專案稽查 申訴人數達標提團體訴訟

桃園市議員黃敬平（左）質詢要求市府團隊針對醫美產業隱私安全、消費契約及個資保護展開系統性體檢，圖右為衛生局長買蔚。（記者李容萍攝）

國內知名連鎖醫美診所「偷拍疑雲」連環爆，引發恐慌。桃園市議員黃敬平今（11）日於議會質詢要求市府團隊針對醫美產業隱私安全、消費契約及個資保護展開系統性體檢。他強調，醫療隱私不容事後補救，桃園市應比照台北市啟動跨局處「反針孔專案稽查」，並在申訴人數達標時，由法務局主導協助市民進行團體訴訟，全力守護市民人格權。

對此，副市長蘇俊賓表示，市府已緊急聯繫警察、消防、衛生及法務局建立聯防機制。除了行政端的裁罰，也會針對消防警報器裝設是否符合規範，例如偽裝偵煙器等進行稽核，絕對會以最嚴謹的態度守護市民安全。

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衛生局長賈蔚表示，在連鎖醫美偷拍案被揭露當天，衛生局已率先派員清查桃園2家涉案分店，隔日更會同警察局進行複查。目前已排定擴大稽查對象，只要符合特定風險條件的診所都會納入稽查名單全力與檢調配合，確保證據不被湮滅。

在消費者權益保障方面，黃敬平認為，截至5月8日，市府已收到17案相關申訴，多數消費者是對環境失去信心，要求解除契約退費。他提醒法務局，診所不應將「未使用的療程退費」與「隱私受侵害的損害賠償」混為一談，更要預防業者逼迫消費者簽署含有「拋棄民刑事權利」的保密條款或和解書。

法務局長賴彌鼎回應，該17件申訴案均由消保官專案處理，一旦申訴人數達到20人的法定門檻，法務局將主動聯繫消基會或消保團體，為市民爭取隱私權受損的團體訴訟，提供法律諮詢，將行政、刑事、民事責任區分清楚；蘇俊賓補充，考量這類診所多為跨縣市連鎖，市府會研議與台北市合作，進行跨縣市的聯合訴訟轉介。

黃敬平提到，這些疑似裝設監視器或偽裝成「偵煙式警報器」的針孔設備，雖然案情仍待檢調釐清，市府不能未審先判，但更不能慢半拍。尤其近日適逢母親節剛過，許多愛美的女性預約療程，若市府未在第一時間介入，難保不肖業者不會趁隙拆除設備、格式化主機。他引用衛福部長石崇良「診間未經患者同意錄影即屬違法，影像外流更涉及違反《醫師法》洩漏病人秘密」的話，建議衛生局應會同警察局攜帶專業偵測設備針對市境醫美診所的注射室、換衣間及恢復室等高隱私區域進行全面掃蕩。

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