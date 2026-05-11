竹北星際風雨球場頻傳竊案 警扮球友埋伏逮人

針對星際系列球場，竹北市公所未來將擴大架設監視設備，並結合警政系統建構防護網。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市「星際風雨球場」假日一位難求，球友揮汗如雨進攻之際，放置一旁的包包、皮夾卻悄悄地被摸走，讓被害人氣炸；為此，三民派出所過濾監視器海撈線索，喬裝球友連日埋伏，果然抓準犯嫌食髓知味、再次伸出第三隻手的時機，當場將23歲男子「人贓俱獲」逮捕到案。

為感謝警方守護治安，竹北市長鄭朝方今日代表全體市民，特別準備「市政禮物」親赴三民所致謝，肯定警方的辦案效率。

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​鄭朝方表示，星際風雨球場自2月以來陸續傳出竊盜事件，迄今累計近10餘起。竊賊不僅在開放時間偷取球友財物，更利用深夜及非熱門時段偷竊場內電線，影響夜間照明，危及公共安全。為此，他特別商請竹北分局長吳學安協助，規劃預防性埋伏辦案，果不其然迅速破案。

三民派出所所長李朝宇還原查緝現場，他指出，警方在接獲報案後，立即調閱大量監視器鎖定特定對象，並由同仁組成埋伏小組在球場周邊守候。昨晚23歲戴姓男子如往常騎機車到球場，自以為神不知鬼不覺地，趁球友打球激戰時徒手竊取皮夾，埋伏員警見時機成熟，就在戴男準備轉身離去之際，一湧而上，當場將戴嫌以現行犯逮捕。

鄭朝方強調，除了對竹北分局及三民所基層員警致謝，市公所也將同步啟動預防性措施。針對星際系列球場，未來將擴大架設監視設備，並結合警政系統建構防護網。他同時呼籲市民，若發現可疑人士請立即報案，透過警民合作守護得來不易的公共服務空間，還給市民一個安心運動的高品質環境。

針對星際系列球場，竹北市公所未來將擴大架設監視設備，並結合警政系統建構防護網。（記者廖雪茹攝）

竹北警分局三民派出所火速偵破星際風雨球場竊盜案，竹北市長鄭朝方（右3）今日代表全體市民，特別準備「市政禮物」親赴三民所致謝，肯定警方的辦案效率。（記者廖雪茹攝）

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