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    下注預測平台Polymarket以為抓不到 檢警循金流查獲簽賭逮人

    2026/05/11 16:06 記者陳文嬋／專題報導
    羅男於全球最大預測平台「Polymarket」下注特定政黨贏得今年底九合一地方選舉。（民眾提供）

    羅男於全球最大預測平台「Polymarket」下注特定政黨贏得今年底九合一地方選舉。（民眾提供）

    高雄市一名羅姓男子於全球最大預測平台「Polymarket」，下注特定政黨贏得今年底九合一地方選舉，以為境外網站抓不到，好奇嘗試手機電子錢包下注500元，檢警今表示，循金流查獲簽賭逮人，違反公職人員選舉罷免法、賭博財物罪嫌，檢方訊後諭令限制住居。

    楠梓警分局日前執行網路巡邏時，發現全球最大預測平台「Polymarket」出現「2026 Taiwanese Local Elections」預測項目，開放民眾於網路針對今年底九合一地方選舉，押注特定政黨勝出。

    楠梓警分局與刑警大隊科偵隊成立專案小組，與橋頭地檢署聯手出擊，防堵不法勢力利用新興科技干預選舉，7日查獲羅男（19歲）利用電子錢包，以虛擬貨幣USDC交易，綁定銀行帳戶入金，換算台幣500多元，進行選舉賭盤投注，以為境外網站查不到，好奇嘗試下注500元，沒想到觸法悔不當初。

    警方表示，羅男違反公職人員選舉罷免法第103條之1第1、2項利用網路以選舉結果為標的賭博財物罪，全案調查後移請橋頭地檢署偵辦，檢方訊後諭令限制住居。

    分局長陳奕良強調，以選舉結果為標的的賭博行為，不僅助長投機風氣，更會透過資金流向誤導輿論，動搖選舉公平性與民主根基。警方提醒民眾不論使用的是傳統現金或新興虛擬貨幣，只要涉及選舉賭盤均屬違法，呼籲民眾切勿以身試法，若發現相關不法情事，請踴躍向撥打110或向檢警檢舉，共同守護台灣民主價值。

    警方逮獲羅姓男子依法送辦。（民眾提供）

    警方逮獲羅姓男子依法送辦。（民眾提供）

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