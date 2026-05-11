規避2100萬查詢費查104銀行履歷20萬筆 智誠負責人劉富翰等5人起訴

新北地檢署。（資料照）

知名獵人頭公司智誠科技服務公司實際負責人劉富翰，涉為了節省公司成本、規避104人力銀行對於獵派公司的限制 及比一般公司更高的每筆105元履歷查詢費等原因，利用其所掌控的4家公司，佯以一般公司名義與104人力銀行簽約，自2018年9月起查詢20萬餘筆求職者個資，不法利益約2100萬元；新北地檢署依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反個人資料保護法等罪嫌起訴劉男及其4名員工共5人。

檢調調查，104人力銀行為保護求職者個資、管理履歷流向，將契約區分網路徵才廣告刊登服務契約（A類契約）適用一般公司及網路徵才廣告刊登服務契約；但智誠公司歸類為「獵派公司」，屬人力派遣業者，刊登徵才訊息筆數及取得瀏覽求職者履歷權限與一般公司不同，依獵派契約規定，每筆履歷需支付105元較為高額費用，且查看後無法利用104人力銀行系統進行邀約。

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檢方發現，劉男受限104人力銀行上述排除人力派遣業者刊職廣告措施，無法利用網路大規模招攬，為閱覽求職者履歷，節省公司成本，增加媒合求職者機會，及規避每筆105元履歷查詢費與104人力銀行對於獵派公司的限制，涉指示周姓、聶姓、林姓及蔡姓等4名員工設置炎磊公司、杰克公司籌備處、才博公司籌備處3供公司或辦公處，以及他所掌控的美商prestigious Society Inc，佯以一般公司名義，與104人力銀行簽訂A類契約。

檢方調查，智誠公司以上述公司取得人才查詢系統及閱覽履歷權限後，自2018年9月起由員工輸入帳號密碼，查詢含有求職者姓名、出生年月日、教育、職業、身分證字號、聯絡方式等履歷高達20萬餘筆，獲得2100萬元財產上利益；後因104公司內部稽核發現異常報案處理。

檢察官林佳慧獲報後指揮調查局台北市調查處所發動搜索並偵破，依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁記錄及違反「個資法」非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪嫌起訴劉嫌共5人。

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