媽祖的錢也敢騙！ 台中男吞40名白沙屯香燈腳報名費送辦

警方在陳男住處搜出大批進香專屬物品、報名表與結緣品等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

「進喔！進喔！」每年白沙屯媽祖8天7夜徒步進香總吸引大批信眾，今年估更有達46萬人參與，卻有不肖人士看準民眾不便親赴報名商機，在網路上假借代辦名義行騙。刑事警察局與台中警方組成專案小組，上月逮1名私吞40名信眾報名費的陳姓男子，計詐騙約3萬4000元，詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，被逮58歲陳姓男子過去有詐欺與竊盜紀錄，他利用許多香燈腳無法親自跑趟廟宇心理，在臉書社團發布代辦進香報名貼文，警方初步統計，約有100多名民眾委託陳男代辦，每人除需繳交700元活動費用，還得支付150元的代辦費；雖然前70名委託者順利完成報名，但後續的40名民眾卻遲遲等不到下文，才驚覺繳交的款項已被陳男中飽私囊。

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警方專案小組掌前往陳男台中市住處查緝，查扣犯案用手機及外套、帽子、臂章、毛巾在內的進香專屬物品、報名表與結緣品等相關贓證物。

許多受害香燈腳無奈表示，被騙錢還拿不到年度專屬的進香裝備已經夠嘔了，最讓他們心痛的是，原本滿心期待能透過廟方朗讀疏文來獲得媽祖賜福，如今這個機會卻因為遇上詐騙而落空，想參加還得再等1年，皆氣憤痛批嫌犯連媽祖的錢都敢騙。

特別的是，刑事局今天召開這起白沙屯媽祖詐欺案的破案記者會時，場外正好遇上台北市松山慈祐宮的十三街庄遶境隊伍經過，這個意外巧合，也讓在場人員感到相當不可思議。

警方呼籲，近年來各類宗教遶境盛事頻繁，網路社群上常有不明人士打著低價或便利代辦的噱頭吸引目光。民眾若要參與進香活動，務必以廟方官方公告的報名管道為主，切勿輕易相信網路上的代辦資訊。若察覺有異，隨時可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在陳男住處搜出大批進香專屬物品、報名表與結緣品等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方在陳男住處搜出大批進香專屬物品、報名表與結緣品等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

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