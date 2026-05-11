高雄女警遭跟騷男警官免職 遺缺今調任風波落幕

高雄警官涉跟騷性騷遭免職，新任主管上任風波終於落幕。（記者黃良傑攝）

高雄市某分局二線三星吳姓警官涉跟騷女警，被性平會認定後被記2大過免職，遺缺1週後，確定由原分局交通組黃姓組長接任，今（11）日正式上任。

另遭投訴職場霸凌的督察陳組長也被認定，從平調鹽埕分局交通組長，僅隔幾天又火速被拔官，改調非主管職，遺缺由警務正陳又敬接任。

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據調查，該名勇敢女警於去年10月底調任該分局後，已婚的二線三星吳警官就以「同事相約爬山」為由邀約，女警到場才發現只有吳男一人，對方稱其他同事臨時有事無法來，便將她帶往溫泉會館，要求開房陪同泡湯，被女警斷然拒絕。

女警回單位上班向直屬長官陳組長反映，並希望業務不要有任何對接情況，以減少身心創傷，但她仍被排值陪性騷她的吳警官督導業務，雖然最後未再安排同組，但未被重視與往上報，引發女警不滿，連帶控訴陳組長職場霸凌。

市警局先將吳警官拔官降職警務正，接受性平會調查，陳組長則平調同級分局交通組長，不久調查結果出爐，吳涉跟騷、性騷成立送辦，市警局隨即祭出2大過免職。

原女警直屬主管陳組長，職場霸凌也確定成立，他也被火速拔官降調警務正，原調整職務改由警務正陳又敬升任。

陳又敬曾是騎警隊警官，一年半前，他巧思向同為騎警隊女友求婚，假裝邀請她拍宣導短片，驚喜上演了一場求婚記，在警界傳為佳話。

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